Porque la tercera rueda que se viene en la “A”, es una revuelta de sensaciones. De sentir bajo la piel, el mágico dictado del querer. Porque se trata del querer supremo después de 22 fechas. Y cabe preguntarse qué lógica anda en la vuelta. O qué razones acuden, en la antesala.

El fútbol es a veces capaz de jugar su propio juego: el de la aproximación. Si se eludiera esa misión desde el común de la gente o desde el periodismo, se caería en la descolorida chatura de “aguardar el paso de la carroza”, con el temor de quedar expuesto. El no pronunciamiento a veces, es un acto de imaginable pereza mental. A los hechos.

**********

UNIVERSITARIO- Es el gran candidato. Por madurez en el sistema que aplica y por los interpretes que lo alimentan. Defiende bien y ataca bien. Volvió a ser el equipo del 2014 y retornó a fuego Alexander Píriz. Es el rival a vencer. Y los cinco restantes lo saben.

NACIONAL- Sale a defender la corona. Es algo menos que Universitario y en la misma línea que Salto Nuevo. Vacila en la zona media. Tiene gol. No hay que descartarlo. Puede.

SALTO NUEVO- Nunca fue Campeón Salteño. Se juega las fichas. Si le gana a Gladiador se embala. A veces no resuelve con eficacia. Alerta con ellos. Es un candidato real.

GLADIADOR- La amenaza para todos. Pero si resigna orden táctico, la queda. Con Gladiador no habrá grises desde la sospecha: o se embarca o se desbarranca. Así es la cosa.

CEIBAL- No tiene lucidez técnica, pero no le faltan soportes. Si pierde ante Ferro, se pierde en el túnel de la nada. No es 100% confiable. Pero es Ceibal. Y eso es una ventaja.

FERRO CARRIL- ¿El que mal anda, mal acaba? Ferro convivió con la penumbra. Pero si renace la vieja mística, está para ser el principal opositor de Universitario. Ante Gladiador ofreció señales. Lo entraron a mirar de reojo.

Ahhh…y la fecha de arranque es clave. De 15 puntos hay que ganar 10. Los seis los saben. No hay ámbito posible, para algún distraído de ocasión.