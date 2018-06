«El Día de Abuelo para mí, va a ser muy celebrado»

En una Institución con tantos años en el medio y tan querida como es AJUPENSAL, desempeña su tarea Gladys, con una relación de 20 años.

Primero como socia, comenzó a acercarse a la Asociación con la inquietud de hacer ejercicios.

Y a medida que pasaba el tiempo iba cambiando de actividad, como nuevas formas de ejercitarse.

Y en la actualidad, se encuentra más unida que nunca a su querida Institución.

Gladys es Docente retirada y su familia está compuesta por tres hijos, seis nietos y un bisnieto.

Nos acercamos hasta AJUPENSAL, para dialogar con ella de esta manera:

¿Cómo es su llegada a la Asociación?

Mi primer acercamiento a esta familia fue hace más de veinte años.

Y hace diez que integro la Comisión Directiva de AJUPENSAL.

¿Cómo se da la oportunidad de integrarse a la misma?

Luego de comenzar con estas actividades, también estuve presente cuando me enteré de que había un Coro, para conseguir un poco de terapia musical.

Y así fui adentrándome en el conocimiento de todos los servicios que brindaba la Institución.

Me maravilló una vez, aunque no soy muy de bailes, observar la alegría del adulto mayor de ochenta o noventa años, como se divierte sanamente.

No había gente de mala manera y era un grupo muy heterogéneo.

Con distintas clases sociales y profesiones que se integran armoniosamente.

Y al conocer más las Sub Comisiones, como es el caso del Adulto Mayor, vi que había una forma más lúdica en las relaciones.

Para jugar a las cartas, festejar cumpleaños y ver cómo se armaban hasta parejas de solos y solas.

Un día, al ir tomando parte de la mística de la Institución, decidimos presentarnos con una lista en esta Comisión Directiva y entré solo yo de esa lista.

Siempre con ganas de hacer cosas. Pienso que hay que devolverle un poco a la vida lo que la vida nos regala.

¿Cómo se conforma su familia?

Estuve casada y enviudé hace más de veinte años, tengo tres hijos profesionales, que ya han formado su propia familia:

María Alejandra, que trabaja como Nutricionista, Javier es Profesor y Julio, trabaja en la Intendencia de Salto.

Tengo seis nietos, cuatro en Facultad y un bisnieto de tres años.

Y en vez de quedar sola en la casa, uno trata de integrarse a otro grupo, que sirve mucho y más aún cuando estamos entregando algo a los demás.

Intentando ser útil.

¿Qué encontró en AJUPENSAL?

Que este es un lugar que brinda un servicio muy importante a la comunidad en general, pero en especial a los jubilados y pensionistas.

Y al reunirnos, contamos con más fuerza.

¿Cuenta la Asociación con muchos rubros como para incorporarse toda la sociedad?

Sí, hace un tiempo que se implementó Cocineritos. Grupos de niños pequeños que aprenden a cocinar con mucho entusiasmo, donde vienen grupos de grandes y lo instrumentamos en las filiales de Belén y Constitución, siendo veinte las actividades que llevamos a cabo.

Está bastante completo el servicio que brindamos, incluso con el servicio de Acompañantes que se implementó hace unos años y se realiza con un costo muy beneficioso. Con más de setenta años de historia, consideramos que esta sociedad tiene honestidad, seriedad y respeto por el otro.

Es nuestra mayor fortuna y lo mejor que podemos ofrecer a los demás, con una sonrisa amplia para atender a todos.

¿Con qué disfruta?

No sé si es mi hobby o mi defecto: con la lectura.

Sobre todo de los libros. Mis hijos y mis nietos también heredaron el amor de aprender para poder transmitir después.

¿Cuáles son sus planes?

Disfrutar con mis nietos.

Jugamos a las cartas de nochecita porque eso a mi me ha servido como un vehículo para una transmisión oral, que ese ha perdido bastante.

Por falta de tiempo, por el sistema progresivo, que también es bueno de la informática. Por eso es que a ellos les encanta, mis cuentos, anécdotas y refranes, porque es una forma de transmitir también nuestra historia y costumbres.

A ellos mucho los divierte.

¿Está contenta con su vida?

Mucho.

Muy agradecida a Dios. Creo que él me ha dado mucho, demasiado y se lo agradezco cada día.

Y siempre con ganas de servir. Uno siempre tiene un lugar donde aportar y hacer algo por los demás.

Pero no hay que esperar que nos llamen, hay que buscarlo y estar ahí presente.

¿Cómo va a ser para usted este día del abuelo?

Muy celebrado.

Somos una familia numerosa y muy unida.

Y así disfrutaremos con los nietos.