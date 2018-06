«Me divierten mucho mis nietos a su edad»

Mario hace treinta y cuatro años que desempeña su tarea en la Intendencia de Salto.

En sus comienzos, lo hace como chofer en un camión de recolección y actualmente forma parte de la oficina de ese sector como administrativo.

Está muy conforme con lo que luego del trabajo en recolección le deparó el destino, ya que se siente cómodo, tranquilo y entre un grupo de plena armonía, entre sus compañeros de trabajo.

Conforma una familia muy unida junto a su esposa, hijos y nietos.

Es un abuelo feliz de disfrutar con ellos, en actividades que pueden hacer juntos.

Nos recibe amablemente para dialogar y así comenzamos:

¿Cuándo ingresa trabajar en la Intendencia de Salto?

Hace treinta y cuatro años, como chofer de un camión de recolección.

Trabajé muchísimos años allí y con el paso del tiempo, me trasladan a la parte administrativa y cambió para mi bienestar, la forma de trabajar.

Me gusta mucho la tarea que realizo.

Estoy disfrutando hoy mucho más que antes, en cuanto a tranquilidad.

Me siento cuidado, ya que en la calle hay más exposición trabajando y mucho sacrificio.

Recolección es un trabajo muy sacrificado. Nos dificulta incluso el clima con días muy fríos y el verano con altas temperaturas.

Además es muy bueno el compañerismo que llevamos entre todos aquí.

¿Cómo está compuesta su familia?

Por mi esposa María y dos hijos: Javier que es Técnico en Electrónica y Patricia que es Policía.

Y por mis nietos además, hijos de Javier: Braian, Benjamín y Bianca la más pequeña, con tres años.

Familia con la que me gusta compartir todo, aunque reconozco, no soy lo atento y cariñoso que debería ser. Braian vive conmigo y es una unión muy estrecha por el contacto diario, ¡pero mis otros nietos, son divinos también!

¿Con qué disfruta en su compañía?

Con ir a pescar.

Nos encanta, son momentos donde mucho se disfruta en la presencia de los más chiquitos.

Les gustan los animales y a nosotros las fotos que podemos tomarles (sonríe).

Me divierte mucho esa edad de ellos.

¿Cuál es su expectativa en cuanto al futuro de sus nietos?

Braian que es el mayor, está «tirando» más al padre y supongo que se nos inclina por la tecnología.

En la edad en que él se encuentra, es un poco complicado en cuanto a la educación, porque todavía cuesta decidirse.

Tratamos de brindarle mucho apoyo y contención, la abuela sobre todo, que es la que pasa más tiempo con él.

Ya que sabemos que los chiquilines de esta edad, en la actualidad hay que atenderlos muy bien.

Así que aspiramos a que mis nietos caminen por el camino correcto, sería lo ideal.

¿Cuáles son sus planes?

Estoy en vísperas de jubilarme y mis deseos son de disfrutar junto a la familia.

Por lo menos estar tranquilo, siento que ya cumplí mi ciclo de trabajo.

¿Y luego de jubilarse?

Es una muy buena pregunta.

Sé que me va a costar y me va a llevar un tiempo, pero todo se basa en adaptarme.

Mientras esté con salud, tengo que sentirme un afortunado de poder disfrutar de todo lo que me espera.

Somos muy compañeros con mi esposa y no nos solemos separar en cuanto a paseos, así que tengo mucho para disfrutar.

¿Un mensaje a los abuelos?

¡Que tengan un excelente día y logren disfrutarlo con sus familias, sus nietos!