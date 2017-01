En pocos años ha obtenido logros muy importantes

Ezequiel Correa también es uno de nuestros jóvenes destacados en básquetbol este año. El joven jugador este año tuvo varios logros a pesar de que hace pocos años que practica este deporte, fue uno de los integrantes del plantel principal de Universitario, formó parte de la selección salteña y fue campeón, y también es uno de los preseleccionados por Signorelli para formar parte de la selección

uruguaya.

¿Cómo fueron tus comienzos en el básquet?

“Empecé a los 5 años a jugar al fútbol y después con el correr de los años y ver que mi hermano jugaba al básquet, me empezó a gustar el deporte, siempre lo iba a ver y fue así como a los 13 años dejé el fútbol y me dediqué a este deporte.”

Este año también estuviste dentro de los preseleccionados por Marcelo Signorelli para formar parte de la selección uruguaya, ¿Cómo te sentiste al enterarte y cómo fueron los entrenamientos?

“Me entere por mi entrenador, Luis Cuelho, que me aviso que estaba preseleccionado y a las dos semanas tuve que ir a Montevideo a la primera practica y después me tocó ir a las otras 5 prácticas restantes. Es bastante diferente nuestro básquetbol con el de Montevideo y las prácticas también, cambia mucho la intensidad, la rapidez y velocidad, hay menos roce.

Y cuando supe que estaba para la preselección me sentí muy contento y orgulloso de poder estar dentro de lo que son los mejores jugadores del país en mi categoría.”

¿Que objetivos tenés a futuro?

“Este fue un buen año porque nunca espere estar en el plantel principal de Universitario y por suerte este año lo logré, para mi fue algo excelente poder compartir la cancha y el vestuario con jugadores de mucha experiencia y de ellos aprendí mucho. También pude estar en la selección de Salto y ser campeón en nuestra categoría ante Paysandú que es nuestro clásico rival. Lo que espero ahora para este año es poder tener más minutos en cancha y estar dentro de la selección.”