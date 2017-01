“Poder representar a Salto fue una gran experiencia”.

Máximo Cerpa es uno de nuestros elegidos en básquetbol. El joven jugador del equipo de Ferro Carril, ha tenido un buen año, logrando estar dentro de los preseleccionados por Signorelli para formar parte de la selección uruguaya; aparte en su equipo tuvo un buen año, llegando a las semifinales y también este año que pasó pudo debutar en la categoría mayor del equipo franjeado.

¿Cómo fueron tus inicios en el básquetbol?

“Empecé jugando al fútbol primero, a los 4 o 5 años y tenia compañeros en la escuela que jugaban en la cancha de al lado al básquetbol y como pasaba todo el día con ellos, me empezó a gusta el básquetbol, miraba las practicas y un día fui y empecé a jugar. Estuve un año jugado desde los 7 hasta los 8 practicando los dos deportes; hasta que un día vino el técnico del fútbol y me dijo que me decidiera y opte por el básquetbol.”

¿Qué fue lo que más te gusto de este deporte?

“Para mi hay más compañerismo, se juega más en equipo, en el fútbol cada uno tiene su rol, el básquetbol no es tan libre, pero uno tiene más posibilidades.”

Este año que pasó estuviste preseleccionado para jugar representando a Uruguay, ¿cómo te enteraste y como fue todo el proceso?

“Me entere por mi entrenador que me pidió mis datos personales pero no me dijo para que era, me dijo que en practica me comentaba, entonces cuando llegue él me aparto del resto de los compañeros y me dijo que estaba en la pre selección. Tuvimos que hacer varios viajes, eran uno o dos por semana; por suerte conté con la ayuda del club en la parte económica del club, porque la FUBB no se hace cargo de nada. Pero después la pasamos muy bien, entrenamos mucho con Signorelli y estábamos con los mejores del interior. Por este año ya terminamos los entrenamientos y en febrero nos van a llamar para confirmarnos si quedamos dentro de la selección.”

¿Que balance harías de este año?

“Empecé el año debutando en primera, después en mi categoría nos fue bastante bien y tuve la oportunidad de jugar en la selección de Salto, que salimos campeones ante Paysandú. El hecho de jugar representando a Salto fue una nueva experiencia ya que ninguno había estado en una selección nunca porque hacia años que no se hacia; para mi esto de implementar nuevamente las selecciones es un gran acierto ya que tenemos más viajes y podemos ir a otros departamentos y conocer a los mejores del interior.”