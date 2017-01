“Mis objetivos son seguir superándome siempre”.

Nicolás Lewis, fue uno de los jugadores más destacados del año en lo que tiene que ver con el básquetbol. El joven de Universitario tuvo un gran comienzo de año, pero al cerrar la temporada fue el centro de uno de los “conflictos” por así decirlo más grandes de la historia del básquetbol salteño. Pero el hecho es que este año que pasó Lewis, fue uno de los goleadores del rojo de calle Brasil y fue uno de los jugadores más importantes en el plantel de Luis Cuelho, aportando por partido una gran cantidad de puntos. Debido a su gran actuación, también logró que la gente de Estudiantes de Concordia se interesara en él para la próxima temporada.

¿Cómo fueron tus inicios en el básquetbol?

“Era la época de la LUB y mi primo Martín Leosenco integraba el plantel de Salto Uruguay, él fue quien me llevó a practicar al club y empecé a los 4 años con Atilio Lima y el Prof. Nicolás Cuelho, hasta los 10 años estuve en Salto Uruguay, y después me fui a Universitario. En la “U” mis entrenadores fueron Walter Severo, después Valentín Luzuriaga, Juan Pablo Testa, Ricardo Corbella, que fue quien me dio la oportunidad de debutar en primera en 2014 y después Luís Cuelho que fue quien me dio todo el apoyo que necesitaba y confió en mi en las temporadas 2015 y 2016.”

¿Cómo fue este año para vos?

“Este año fue mucho mejor, ya me había ganado la confianza de todos mis compañeros y del entrenador, por suerte tuve el apoyo necesario. Iba todos los días al club a entrenar y de mañana iba a veces cuando podía.”

También este año pudiste estar como uno de los entrenadores de formativas de Universitario, ¿Cómo fue esa nuevas experiencia para vos?

“La primera practica de este año con Luís Cuelho, estaba muy nervioso porque no sabia que hacer, pero de a poco me fui soltando. Creo que fue una gran experiencia porque pude cambiar mucho mi conducta, yo antes era muy rebelde y esa actitud la pude cambiar bastante ya que dentro y fuera de la cancha ahora tengo niños que me observan y muchas veces ellos siguen nuestro ejemplo.”

También al finalizar la temporada te viste involucrado en uno de los “casos” más comentados del deporte local y que sin dudas dio mucho que hablar a nivel del básquetbol… ¿Qué opinión te merece todo esto que paso?

“Todos los jugadores están para jugar, yo soy jugador de Universitario, y para mi lo que decida el club esta bien y lo respeto. Creo que se hicieron muchas cosas mal a nivel de Liga, pienso que se debería tomar el reglamento de la FUBB porque no se puede estar todos los años cambiando de un reglamento a otro. Tenemos la Federación Uruguaya y así como le consultaron el tema de este problema que surgió con las finales podemos tomar ese reglamento hacerle alguna modificación y listo.

Con respecto a lo demás y como se definieron las cosas, creo que nosotros les ganamos en la cancha, tenga o no ficha.

Yo asumo la culpa, aunque algunos digan que no la tengo, pero la ficha era mía, sentí mucha impotencia porque se hablaba de sanción, de perdida de puntos; con mi familia pasamos mal, porque este año había mejorado mucho y sentí que lo había tirado todo a perder, pase una semana pensando en como se iba a dar esto. Esto es una experiencia de vida y deportiva que me enseñó a ser más responsable, siento ahora que estoy en deuda con el club debido a esto.”

A pesar de las malas, las buenas también llegaron y en estos días te vas a la ciudad de Concordia para comenzar los entrenamientos con el equipo de Estudiantes… ¿Cómo surgió esta oportunidad?

“Me hablo Valentín Luzuriaga para comentarme que le habían preguntado si tenía algún alero para jugar en Concordia y él paso mis estadísticas y me recomendó, después se contactaron con Luís Cuelho y de ahí en más se empezó a ver la posibilidad de ir a jugar y se concretó, me estaría yendo el 2 de enero a probar y ver como me va porque el 10 arrancaría el campeonato.”

¿Qué objetivos tenés para el futuro?

“Mis objetivos son seguir superándome siempre. El principal ahora es que me vaya bien en Concordia, sin dudas que va a ser un desafío, porque acá en Salto nos conocemos todos, pero allá no se como es el nivel de cada uno de los jugadores.”

Nicolás Lewis, fue uno de los jugadores más destacados del año en lo que tiene que ver con el básquetbol. El joven de Universitario tuvo un gran comienzo de año, pero al cerrar la temporada fue el centro de uno de los “conflictos” por así decirlo más grandes de la historia del básquetbol salteño. Pero el hecho es que este año que pasó Lewis, fue uno de los goleadores del rojo de calle Brasil y fue uno de los jugadores más importantes en el plantel de Luis Cuelho, aportando por partido una gran cantidad de puntos. Debido a su gran actuación, también logró que la gente de Estudiantes de Concordia se interesara en él para la próxima temporada.