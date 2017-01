“Lo que más disfruto es estar entre amigos”

Mateo es nuestro joven destacado más chico, con 10 años, este pequeño es uno de los deportistas del año y tiene grandes oportunidades para el futuro sin dudas.

Él practica uno de los deportes extremos que es el BMX, y a su corta edad ya ha logrado ganar varias competencias y hacer varios trucos destacándose ante los demás.

Mateo comenzó a pracitcar este deporte desde muy chiquito, debido a que a su padre “toda la vida le gusto el deporte y quería que yo tuviera un grupo de amigos y me empezó a llevar a practicar junto con él y por suerte este año tuvimos algunas competencias y en la categoría principiante gané en varias competencias.”

Lo que más le gusta a Mateo de este deporte es “la adrenalina de cuando uno trata de superarse.

Lo que más disfruto es estar ahí entre amigos y practicar las cosas que ya se y tratar de superarme”.

En Uruguay este deporte no es muy fuerte y no hay mucha competencia, es por esto que Mateo junto a su equipo ha viajado varias veces a Argentina ya que en el país vecino la competencia es mucho más firme y solida debido a que desde hace años practican el deporte.

Según lo que nos expresó nuestro joven destacado sus metas para el futuro son “seguir mejorando y estoy esperando que llegue mi bici nueva ya que esta es un poco chica.”