“Una de las metas que tengo es lograr el campeonato uruguayo”.

David Añasco es nuestro joven destacado en boxeo. Este año para el salteño fue bueno ya que logró ganar todas las peleas que se le presentaron en el año.

¿Cómo fueron tus inicios en el boxeo?

“Hace tres años empecé con Rafael Sosa Pintos, en un momento le pedí para competir y el me dio el visto bueno y por suerte este año se pudieron ganar todas las peleas. Ahora seguimos mejorando y entrenando para poder pasar al profesionalismo.”

¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

“Hace unos cuantos años que me gusta, solo que antes el tiempo no me daba mucho para arrancar a practicar este deporte. Este año tuve tres peleas y pude ganar las tres una de ellas por KO y las otras por puntos. En total desde que empecé a competir tengo 7 peleas, recién empecé.”

¿Cómo son tus entrenamientos?

“Cuando compito hago doble horario, pero sino hago solo un turno de unas 2 horas más o menos. Hay días que son más exigentes que otros”.

Cuándo estas arriba del ring o en la previa a una pelea, ¿Cómo lo vivis?

“La previa a veces se vive con algo de nervios, pero dentro de todo tranquilo. Estas son peleas amateur pero tiene su importancia porque un buen resultado te puede llevar a escalar un poco más rápido. Antes de la pelea trato de poder aplicar las cosas que me enseñan. Quiero agradecer a Rafael Sosa Pintos por abrirme las puertas del gimnasio, enseñarme este deporte y ayudarme a mejorar todos los días y a Marisol Fraga por apoyarme y darme siempre aliento a seguir.”

¿Qué objetivos tenés a futuro?

“Tratar de que se dé nuevamente el campeonato uruguayo y ver si podemos empezar a competir, y una de las metas que tengo es lograr el campeonato.”