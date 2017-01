Ganó cuatro medallas en los últimos dos sudamericanos

Bruno Baldassari Cazabán es nuestro Joven Destacado en la disciplina Canotaje. El salteño desde que empezó a practicar este deporte, ha tenido logros muy importantes, principalmente este año que pasó donde logró conseguir tres medallas en el Sudamericano que se llevó a cabo en Argentina.

¿Cómo fueron tus comienzos en el canotaje?

“Cuando era más chico practiqué un tiempo el fútbol pero deje porque no me gustaba mucho. Estuve algunos años sin practicar ningun deporte, hasta que un día mis padres me dijeron que hiciera algún deporte y papá me dijo “porque no probas hacer canotaje” y fue así que comencé a probar, al poquito tiempo me empezó a gustar, entonces al tiempo me hice socio del Club Remeros Salto para empezar a entrenar y aprender del deporte para poder competir.”

¿Hace cuantos años practicas este deporte?

“Hoy en día hace 3 años que practico este deporte, mi entrenador es Jorge Ferriel.”

¿Cómo fue todo el proceso y las competencias que has tenido?

“Cuando vimos que empecé a entrenar en botes olímpicos y que había mejorado, se planteó la dificultad más grande que tuve, y esta fue que las personas con las que competía desde muy niños practicaban canotaje entonces yo tenía un desnivel más grande que ellos, tuve que esforzarme mucho más para acercarme a su nivel. El primer año que empecé a remar en bote olímpico, logré clasificar al sudamericano que se realizó en Uruguay en la ciudad de Montevideo y logré conseguir una medalla de bronce. Este año clasifique al sudamericano de Argentina y conseguí tres medallas, dos de plata en 200 mts y 500 mts y una de bronce en 1000 mts. Además de todas las competencias en las que participé en el año a nivel nacional.”

¿Qué es lo que más te gusta del canotaje?

“Hay muchas personas que dice que es una locura practicar este deporte, porque nosotros nos salpicamos con agua cuando estamos remando entonces en invierno a veces es un poco complicado; pero el hecho de ir remando solo con tu bote, escuchar el agua, ver el atardecer del río, esas son las cosas que más me gusta. El canotaje es un deporte muy individual pero todo lo que logres es por tus propios meritos.”

¿Cómo vivís la previa a cada competencia?

“Cuando tenía 15 años y era mi primera competencia del año y a eso sumarle que no tenía mucha experiencia sentí muchos nervios antes, pero así mismo logré conseguir una medalla. Ahora este año fue mejor, porque ya tengo más cancha y se que es lo que tengo que hacer. Igualmente antes de cada competencia me pongo un poco nervioso, sobretodo cuando estamos calentando, pero después no, porque por ejemplo, la carrera más larga que tenemos es la de 1000 mts y aproximadamente dura unos 4 minutos, y arriba del bote uno no se da cuenta de eso.”