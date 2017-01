“Tengo varios objetivos para el 2017”.

Carlos Gelpi fue seleccionado este año como nuestro joven destacado en ciclismo.

Este fue un gran año para el salteño ya que logró cumplir algunas de sus metas, las cuales le dieron todo el entusiasmo necesario para ponerse aun más para este próximo 2017.

¿Cómo fueron tus inicios en el ciclismo?

“Arranque desde chico a vincularme con la bici por medio de amigos más grandes. Luego dejé por un par de años y me dediqué al fútbol, pero la bici siempre estuvo presente”.

¿Qué fue lo que más te gusto para elegirlo como deporte?

“Es un deporte que si bien es individual tiene un ambiente de mucho compañerismo y eso lo hace muy lindo a pesar de la competencia.”

¿Cómo es el entrenamiento previo a una competencia?

“El entrenamiento es muy variado, ya sea como gimnasio, bici, entre otras cosas. Y le quiero agradecer a Nicolás Parodi que es mi entrenador y es quien me ha dado una gran mano en todo este tiempo.”

Este año que pasó, ¿Cómo fue?

“Ha sido un gran año para mi y no solo por los logros de las carreras sino que conmigo mismo. Y siempre estoy queriendo superarme y aprendiendo que para mi es lo más importante”.

Objetivos para el próximo 2017

“Quiero agradecer a mi familia y amigos que son quienes hacen que esto sea posible y para el 2017 hay varios objetivos fijados, muchas carreras por delante.”