Con Cecilia, Patricia y Juan Andrés, hijos de: Gladys Vlaeminck.

Mamá- Funcionaria de Diario EL PUEBLO

Entrar a Redacción de Diario EL PUEBLO todos los días y ver a Gladys trabajando, nos hace muy placentero el tiempo que permanezcamos.

A su alrededor reina la armonía, siempre.

La vida le ha regalado una mente privilegiada para desarrollar su tarea como correctora de avisos y diagramadora, complicada por cierto por la responsabilidad que ello implica.

Con Gladys, no solo sentimos ese privilegio de pasar tiempo juntos, sino además, compartiendo su compañerismo, excelente carácter, su preocupación para que todo salga bien y en tiempo, pero sobre todo, sentimos su apoyo en lo que necesitemos.

Es para todos nosotros, mucho más que una compañera incondicional: Gladys es especial.

Hace aproximadamente 25 años que trabaja en Diario EL PUEBLO, trayendo consigo una experiencia de haber desarrollado su actividad en Diario Tribuna Salteña y esto hace a su trayectoria.

Tiene tres hijos: Cecilia que es Educadora Preescolar, Patricia que es Psicóloga y Juan Andrés que se encuentra estudiando y trabajando, ambos en Montevideo, además de dos nietos divinos.

Para sorprenderla unos días antes del día de la madre, convocamos a sus hijos para dialogar de ésta manera:

¿Qué recuerdos guardan de su niñéz con mamá y que actividades realizaban?

-Juan Andrés: recuerdo cuando era pequeño las tardes en el campo.

También íbamos al Teatro, al Shopping. La acompañaba al trabajo y pasaba horas en el diario, luego me llevaba a tomar helado.

-Patricia: recuerdo que trabajaba todo el día y el tiempo que tenía libre me llevaba al Teatro, Cine y a todos los espectáculos que venían a Salto.

-Cecilia: estamos muy felices de poder hacerle este humilde homenaje a nuestra mamá Gladys.

Tengo muchos recuerdos de mi infancia con mamá pero el más hermoso, es como me acariciaba el pelo hasta que me quedaba dormida. Recuerdo que compartíamos idas al Cine, Circo y a veces la acompañaba al Diario, cosa que me encantaba.

¿Era muy cuida en sus adolescencias?

-Juan: no, no era cuida, siempre me dejó hacer de todo, estoy agradecido. Gracias a eso, soy quien soy.

-Patricia: no, siempre nos tuvo confianza y nos dió libertad para hacer.

-Cecilia: mamá siempre trabajó mucho pero los fines de semana se dedicaba a nosotras. Tuve la suerte de que siempre fue muy compañera y pude manejarme y hablar con confianza.

Siempre sabía adónde iba y con quién.

¿Que es lo que más les gustaba de estar con mamá?

-Juan: su compañía.

-Patricia: sin dudas la compañía, pero sobre todo después que me fuí a Montevideo, se valoran más las charlas con mamá.

¿Rezongaba mucho?

-Juan: no, nunca nos retaba.

-Cecilia: no tengo recuerdos de mamá retándome o hablándome en voz alta, para eso estaba el abuelo. (Sonríe).

¿Tiene condiciones como cocinera para conquistarlos?

-Cecilia: tenía muchos cuadernos llenos de recetas, pero la cocina nunca fue su fuerte, (sonríe).

Aunque tiene sus especialidades: tallarines caseros, marineras y sus pizzas no fallan.

-Juan: no, no le gusta cocinar pero hace las mejores pizzas del mundo. También me encantan las marineras, tallarines caseros y guiso de arróz. Recuerdo que me preparaba ricos desayunos cuando iba a crossfit.

-Patricia: aunque no tiene condiciones como cocinera y no le gusta, se defiende. Hace unos deliciosos tallarines caseros, pero su especialidad son las pizzas.

¿Cómo es su hoy, luego de haber formado algunos su familia y separarse de mamá?

-Patricia: hace muchos años que me fuí de Salto, al principio me costó la adaptación y haberme alejado de mi familia.

Ahora en cualquier oportunidad vuelvo y paso unos días junto a mamá.

-Juan: hoy estoy en Montevideo terminando mis estudios pero al principio me costó, ya que extrañaba.

-Cecilia: al principio se hace difícil y se extraña pero por suerte nos vemos todos los días.

Es una abuela maravillosa y muy presente, creo que está disfrutando de sus nietos como no pudo disfrutar de nosotros.

¡No sé que haríamos sin “la abu”!

Nos da una mano enorme a mi esposo Marcelo y a mi, con los nenes y mucho mal enseño como no podía ser de otra manera (Sonríe).

¿Cuál es su disfrute?

-Juan Andrés: sus hermosos nietos: Benicio de 5 años y Salvador de 3 meses son además, la alegría de la familia.

¿Cómo les gustaría fuera mañana con mamá?

-Patricia: me gustaría que se jubilara y tuviera más tiempo para venir a Montevideo. Que viajara.

-Juan: me gustaría que se jubile y disfrute del mundo.

¡Me gustaría que viajara conmigo!

-Cecilia: lo que más deseo es que mamá pueda jubilarse ya que trabaja desde los 18 años y comience a disfrutar de las pequeñas y grandes cosas de la vida… y nosotros acompañándola como hasta ahora.

¡Te amamos mami! ¡Felíz día!