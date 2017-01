“Fue un sueño jugar este año en la “U” y salir campeón”.

Franco Avalos también es nuestro joven destacado de fútbol. El jugador que fue dirigido por Ramón Rivas este año y logró ser junto con su equipo Campeón Salteño. Además también formó parte del plantel de Nacional capitalino y de la selección uruguaya sub 15.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

“Empecé a los 4 años en Hindú, después pase a Sol de América a los 9 años porque Gustavo Piegas me fue a buscar y estuve allí hasta los 13 años, cuando me vino a buscar Gabriel Viera para jugar un campeonato en Flores con Ferro Carril y de ahí me llamaron de Nacional de Montevideo. Estuve en el 2012 y 2013 en la capital, y en el 2014 me vine a jugar a Ceibal, después volví a Nacional porque me había venido a préstamo y ahora volví en 2016 a Universitario.”

¿Cómo fue irse tan joven a la capital del país?

“Fue bastante difícil. Creo que si me hubiera ido a esta edad a Montevideo quizás no hubiera sufrido tanto como cuando me fui que tenia 13 años, porque estuve tanto tiempo allá que empecé a extrañar mucho ya que era muy pegado a mi familia. Fueron lindas las experiencias que viví pero en la parte fea fue la de extrañar, la pase mal.”

También tuviste tu paso por la selección uruguaya, ¿Cómo fue ese proceso?

“Tenia 14 años y el plantel que había salido Campeones Uruguayos con Nacional y de los 11 titulares éramos 8 que estuvimos en la preselección y estuvimos un año más o menos practicando y cuando vinimos a Salto a jugar un amistoso me lesione uno de los tobillos y desde ahí me dijeron que me iban a llamar cuando me recuperara bien, pero al final nunca pude recuperarme del todo.”

¿Cómo fue este año a nivel deportivo?

“El año lo empecé como un juvenil en Universitario y las primeras dos fechas jugué en sub 18 y fui al banco los tres primeros partidos que se jugó en primera, fue al cuarto partido que jugamos contra Salto Nuevo que ingresé como titular, y en el correr del año tuve altos y bajos pero creo que fueron más las buenas.”

¿Y el hecho de salir campeones con la “U”?

“Nosotros nos habíamos puesto de meta el campeonato de OFI, pero no tuvimos suerte y quedamos eliminados, por lo que nos pusimos todas las pilas para el salteño, aparte pienso que teníamos el mejor plantel de Salto, en las practicas ninguno quería ser suplente y eso nos hacia exigirnos el doble. Trabajamos mucho durante el año y logramos salir campeones. Yo con 18 años a veces me iba para casa pensando en los jugadores que tenia al lado, la experiencia que tenían y estar jugando con ellos para mi era muy lindo compartir vestuario, cancha con ellos, fue un sueño jugar este año en la U y salir campeón”

¿Qué objetivos tenés para el próximo año?

“Para el próximo año Nacional me va a dar el pase y mi idea es quedarme en Salto, y dar el 110% de mi para seguir logrando mis objetivos.”