“Haber sido campeón fue cerrar un año increíble”.

Octavio Pintos es nuestro joven destacado en fútbol de este año. El defensa que este año vistió la casaca de los rojos de calle Brasil, fue uno de los jugadores revelación de este año, logró la titularidad en el equipo de Ramón Rivas y tuvo partidos excelentes.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

“Arranque a los 4 años de edad en el Baby Fútbol de River Plate, donde jugué hasta los 17 años. Después me fui a Universitario a terminar mi último año de formativas ahí.”

¿Qué fue lo que más te gustó de este deporte para elegirlo como disciplina a practicar?

“Al ser tan chico cuando comencé no tuve la oportunidad de elegir, en ese momento decidieron mis padres, pero después ya siendo más grande si tomé la decisión de seguir jugando porque era un deporte que se miraba todo el día en casa y a su vez me gustaba.”

Además del fútbol… ¿alguna vez practicaste otro deporte?

“Practicar nunca practique otro deporte, siempre me incline por el fútbol, pero hubo un tiempo que también iba a básquetbol pero no me gustaba tanto como el fútbol.”

Este año fue diferente ya que formaste parte del plantel principal de Universitario, el cual fue Campeón Salteño y también tuviste muchos minutos en cancha, que sensación te dejó eso?

“Sin dudas que muy contento por el hecho de haber jugado prácticamente todos los partidos a lo largo del año, y sobretodo el hecho de haber jugado siempre de la mejor manera que pude aunque a veces no se puede lograr lo que uno quiere. Y el hecho de haber sido campeón que fue cerrar un año increíble.”

¿Cómo es que llegas a jugar en primera?

“El primer año que llegué me empezaron a llevar a reserva y al año siguiente Ramón (Rivas) y Emilio (Silva) ya me integraron al plantel de primera, ese año al principio no tuve casi minutos pero termine jugando la liguilla y este año ya me dieron más minutos, todos prácticamente.”

En todos estos grandes pasos que diste este año a nivel deportivo… ¿quien fue esa persona incondicional que te apoyó siempre?

“Personas fueron varias, primero Rodolfo, Sandra e Ignacio que son mi familia, Natalia mi novia que a veces no me veía porque yo llegaba tarde de entrenar cansado y se la bancaba y a los que me llevaron a esto que son Ramón Rivas, Emilio Silva y el Prof. Carlos Ribero.

Objetivos para el futuro…

“Mis objetivos a futuro son seguir estudiando, en 2017 seguir en Universitario y poder repetir lo de este año que pasó, y si es posible mejor aun.”