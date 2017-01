“Nunca había pensado en vestir la celeste”

Agustín Robinson, hace unos años fue joven destacado de EL PUEBLO pero en fútbol, en este caso el salteño vuelve a ser uno de los mejores del año pero en esta oportunidad en la disciplina futsal. El jugador del Tigre, este año tuvo la oportunidad de estar en la selección uruguaya de fútsal y de jugar un sudamericano con la celeste.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútsal?

“Mis inicios en el futsal comenzaron como un deporte entre amigos iniciando un cuadro llamado San Eugenio en el equipo en el cual jugamos el campeonato preparación de la Liga Salteña del Futsal”.

¿Qué fue lo que más te gusto de este deporte para elegirlo?

“Este deporte fue que es totalmente diferente al futbol 11 eso me llevo a que me guste y me divierta haciendo cosas diferentes. Formando un grupo desde 0 con compañeros nuevos y todos haciendo el esfuerzo para que el equipo crezca”.

¿Aparte del futsal también seguiste jugando al fútbol?

“El futbol 11 lo tuve que dejar porque me tocaba estudiar de noche y no tenía tiempo para practicar. No quería comprometerme con los compañeros, dirigentes del club sabiendo que después no iba a poder estar en las practicas de todo el año”.

¿En qué equipos has jugado tanto al fútbol como al futsal?

“Al fútbol 11 jugué desde los 4 años hasta los 18 en River Plate y formé parte de las selecciones salteñas en categoría 11-15-18. En el futsal fue todo diferente, arranque desde 0 con mis amigos y con el apoyo de el técnico Cristian González, decidimos formar un cuadro e inscribirlo en la liga local llamado San Eugenio, para participar en el preparación, cuadro que hoy en día se llama Tigre Futsal.”

Este año fue diferente ya que formaste parte de la selección uruguaya de futsal… ¿cómo surgió la oportunidad de estar dentro de los mejores jóvenes de este deporte?

“Si fue muy diferente nunca pensé que iba a estar en una selección uruguaya y menos en un deporte que no a muchos les importa.

La oportunidad de estar en esta selección fue gracias a los directivos de esta Liga que hicieron un campamento-futsal llevado a cabo en la cancha de Ferro Carril, fue a ese campamento que vino el técnico de la selección uruguaya, Diego Dalesandro en busca de jóvenes del interior.

En ese campamento en el cual participaron 11 salteños 5 de Young y 5 de Paysandú, luego de ese encuentro que fueron 2 días en nuestra ciudad el técnico de la selección cito a 6 salteños, 3 de Paysandú y 2 de Young para ir a practicar a Montevideo. Luego de eso el técnico siempre que convocaba jugadores para que vayan a practicar, descartaba a algunos hasta que así fue cortando y eligiendo jugadores de los cuales al final quedé solo yo integrando la lista de los 14 jugadores finales.”

¿Cómo fue tu proceso en la selección?

“Mi proceso en la selección siempre fue de a poco fui intentando hacer lo que el técnico pedía practica a practica y aprovechaba al 100% los minutos que tenía en los partidos amistosos. Hubieron muchos jugadores que quedaron en el camino y por suerte se ve que al técnico le gusto mi participación. No era fácil viajar dos veces a la semana, llegar allá, bajarte del bus y ya ir a practicar pero se ve que en todo lo que pude aportar para llegar lo hice bastante bien.”

¿Cómo fue la experiencia del sudamericano?

“La experiencia de un sudamericano la verdad que es inolvidable nunca me había tocado algo así, la verdad que es increíble lo profesional que son y te tratan como jugador es algo que espero muchas personas puedan vivirlo, es una experiencia única y más representando a tu país”

En todos estos grandes pasos que diste este año a nivel deportivo… ¿Quien fue esa persona incondicional que te apoyó siempre?

“En todo esto la verdad que les tengo que agradecer mucho a la Comisión de la Liga Salteña de Futsal que en todo me apoyo y me pagaban ellos los pasajes para que vaya y si no fuera por ellos yo no viajaba nunca y la verdad que siempre 2 pasajes por semana no es fácil y menos si no te conocen pero ellos siempre me dieron todo el apoyo y nunca me dijeron que no en nada siempre estuvieron en todo. Aparte de eso mi familia que también siempre me apoyo en todo momento que yo estuve viajando la verdad que ellos siempre están, el grupo de Tigre, a el técnico y el presidente de Tigre, ellos fueron los que siempre estuvieron en todo y en lo que podían si no fuera por ellos no hubiese podido lograr eso que fue inolvidable”

¿Qué sentiste al estar representando a tu país?

“Representar a tu país en el deporte que sea es algo muy lindo y saber que muchos quisieran estar en tu lugar te deja con muchas ganas de lograr el objetivo. Vestir la celeste es algo que no pensaba en mi vida pero gracias a dios se pudo y estoy muy contento”.

Metas para el futuro…

“Objetivos… ganar el campeonato salteño con TIGRE FUTSAL y ascender a la “A” con mis compañeros.”