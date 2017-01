“Las metas son seguir creciendo y aprendiendo”

Selena Núñez y Agustina Pereira son dos de nuestras chicas seleccionadas como destacadas en un “nuevo” deporte que se ha fomentado mucho en nuestro departamento este año que pasó, el hockey. Selena comenzó hace ya tres años a practicar esta disciplina, mientras que Agustina lo hizo este año 2016. Ambas tuvieron excelentes partidos este año y se han destacado por su gran desempeño en la cancha.

¿Cómo surge la idea de practicar este deporte?

Agustina: “Al principio no quería empezar porque tenía miedo de que me golpearan, pero un día fui a mirar una práctica y me gustó, entonces fue cuando decidí comenzar a entrenar, y fue ahí cuando me di cuenta que el deporte no era como yo pensaba.”

Selena: “Siempre fue un deporte que me gustó, miraba por la televisión a las Leonas y me gustaban. Un día me enteré que una compañera invitaba por la tele a comenzar a practicar el hockey y así fue como empecé y hoy en día hace tres años que lo práctico.”

¿Cómo fue este año a nivel deportivo?

Agustina: “Este año de a poco fuimos mejorando, en mi caso arranque este año, pero por lo que me dicen se nota el cambio y que he mejorado.”

Selena: “Este año fue muy bueno. Tuvimos la oportunidad de viajar mucho; fuimos a Tacuarembó, a Bella Unión, Paysandú, Young y también hemos tenido partidos acá en Salto, hemos organizado encuentros con otros equipos de diferentes partes del país.”

Este año se fomentó mucho el deporte en nuestra ciudad, y se han creado nuevos equipos… ¿Qué opinan sobre esto?

Agustina: “Esta bueno porque se puede jugar y conocer gente nueva, aparte mientras más grupos haya en Salto, mejor va a ser la competencia por el hecho de que no tenemos que viajar tanto para poder jugar algún partido”

¿Cuáles son sus metas para este año?

Agustina y Selena: “Las metas son seguir creciendo y aprendiendo de este deporte que tanto nos gusta.”