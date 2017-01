“No imagino mi vida sin el hockey”.

Camila Rivas, este año y al igual que el pasado es nuestra joven destacada en hockey. La deportista salteña es una de las integrantes más jóvenes del plantel de Club Remeros Salto y este año, al igual que el anterior ha cumplido muchas metas, logrando siempre junto a su equipo los primeros puestos en las competencias en las que ha participado.

¿Cómo es que te inicias en hockey?

“Empecé cuando tenía 7 u 8 años, mis hermanas jugaban y siempre las iba a ver, entonces fue por eso que arranqué a jugar, aparte tenía unas amigas en el cuadro. Aparte del hockey hacía natación y tenis, pero a medida que fui creciendo tuve que elegir por un deporte porque con el colegio se me complicaba y fue entonces cuando me tiré para el lado del hockey y hasta hoy en día lo sigo practicando y me encanta”.

¿Qué fue lo que más te gusto de este deporte para elegirlo?

“En realidad lo fui eligiendo a medida de que iban entrando amigas al equipo; natación hacía más que nada porque mi papá me decía que tenía que saber nadar, tenis no me gustaba mucho y en hockey tenía mis hermanas que practicaban y muchas amigas, fue por eso que me decidí más por este deporte”.

¿Cómo fue este año a nivel deportivo?

“Tuvimos un muy buen año. Notamos un gran crecimiento del equipo con incorporaciones nuevas y muchas compañeras que se siguen sumando. Tuvimos campeonatos en Argentina de los cuales hemos sacado cosas muy positivas y logramos puestos muy buenos. Este año fue sumamente positivo, ya que como grupo crecimos mucho y cada una de las integrantes en lo personal también ha crecido mucho”.

¿Qué metas tenés para el próximo año?

“Para el próximo año no voy a estar en Salto ya que por temas de estudio me tengo que ir a vivir a Montevideo, pero personalmente mi objetivo es formar parte de un buen equipo en la capital y seguir creciendo como jugadora y persona. No me imagino una vida sin el hockey y para el equipo en Salto, este año vamos a contar con una de las mejores canchas del Uruguay, va a ser de césped sintético, de 11 jugadoras, solamente para hockey y diseñada para este deporte que va a estar ubicada en el nuevo complejo de Remeros. Como equipo se está planteando la idea de volver a formar parte de una liga, así competir a un nivel más alto, ya que el equipo está preparado, de eso no tengo dudas”.