“Hoy disfruto más del día a día”.

Clarita, como le llaman sus seres queridos y los más allegados, es reconocida como mujer hiperactiva.

Trabajó desde muy joven, conoció a Sebastián, hoy su esposo y la vida les regaló dos hijos. Además, de la oportunidad de llevar adelante su hogar, disfrutándolo todo.

En el día de la mujer, Clarita nos cuenta cómo se logra ese disfrute “estando donde uno quiere estar”.

¿Cómo son tus comienzos en tus lugares de trabajo?

En el año 2010, comencé a trabajar como Secretaria Administrativa en la Asociación Agropecuaria de Salto y en la Asociación Fomento Rural de Valentín, en horario vespertino.

Las Asociaciones, son como primas hermanas, pero trabajan de forma independiente.

Mi tarea consiste solamente acá en la ciudad.

A la Asociación Fomento Rural de Rincón de Valentín, solo asisto para el día de la Asamblea del 24 de Junio, ya que soy la Secretaria de actas.

Y en Asociación Agropecuaria, en Hipódromo, concurro para la Expo y el Salto Ovino.

Además, por la mañana desempeño mi tarea en Inmobiliaria SIMAR.

¿Cómo se presenta la posibilidad de comenzar a trabajar?

En la Asociación Agropecuaria, fue por medio de un llamado, al cual me presento y por suerte quedé seleccionada.

En ese entonces trabajaba en el Colegio y Liceo Crandon, donde estaba muy cómoda. Pero como mi esposo trabaja afuera y yo viví allí trece años luego de casarme, me sentía más allegada, mas identificada a lo que viví y de lo que se habla todos los días.

Y en SIMAR Inmobiliaria, existe entre nosotros una relación de muchos años. Allí estuve trabajando antes de casarme y ahora se dieron las condiciones nuevamente para hacerlo.

¿Cómo está conformada tu familia?

Estoy casada con Sebastián y tenemos dos hijos.

Sebastián de 26 años, que es ya casi Licenciado en Turismo y Lucía, de 24 que es Licenciada en Comunicación y se encuentra trabajando en Nueva Zelanda.

Lo que me ha permitido trabajar tanto fuera de casa, es que los chiquilines estaban grandes, mi esposo viene los fines de semana de afuera y yo tengo mucho tiempo libre.

Si bien todo el mundo necesita trabajar como medio de vida, yo lo hago además, porque me encanta.

Cuento con una familia grande, unida que me acompaña, y aunque mi papá hace ya diez años que falleció, se lo extraña aún. Tengo a tres hermanos varones y cuatro mujeres, a mi mamá Flor que tiene 89 años, pero muy bien de salud, y siento que nos apoyamos mucho mutuamente.

¿Cómo se hace para llegar a conjugar la tarea de la casa y tres empleos?

Me gustan mis trabajos y en cuanto a la casa, soy bastante meticulosa, ordenada y aunque es grande, se mantiene.

Además, siempre me levanto con tiempo como para que los horarios me rindan. Soy muy organizada.

Tengo un grupo de amigas del colegio, que dicen: “pregúntenle a Clarita, como se hace”, porque tengo fama de ordenada y organizada.

¿Qué es lo que más te gusta de tus actividades?

El trato con la gente.

Me corresponde la parte contable, entonces pago, cobro y siempre digo que soy buena pagadora y buena cobradora.

Eso por lo general, lo aplico en todos los órdenes de la vida.

Y en mi casa reina mucho el compañerismo, como me saben organizada, colaboran.

Tengo los fines de semana libre, y con mi esposo, compartimos todo lo que haya para hacer.

Allí descanso, me gusta mucho dormir la siesta y en esos días, no pongo despertador.

¿Qué opinas de la mujer actual?

La veo muy independiente, le gusta tener su trabajo, su dinero.

También veo, que corre mucho, porque el trabajo es de muchas horas.

En mi caso, estoy muy cómoda. Y a estas alturas, voy a estar en donde quiera estar. Y así estoy.

Trabajando cómoda. Pero viendo también, que no todos pueden. Muchas personas tienen la necesidad y más horas de las debidas, dejando a los niños.

Yo crié a mis hijos afuera, en familia y hoy veo que muchas mujeres aunque lo deseen, no lo pueden hacer.

Pero lo veo bien en el sentido de que quieren también a veces estudiar y superarse además.

La mujer salteña es una mujer pujante, solidaria, que integra comisiones y ayuda mucho.

¿Con que disfrutas?

Antes, estaba siempre como acelerada, queriendo hacer y hacer cosas, hoy disfruto más del día a día.

Desde dormir bien, a estar en un lugar lindo, tener un trabajo que me gusta, hacer que perdure ese vínculo con la gente.

Mantener una comunicación continua con mi familia, ya que conformamos un grupo de Whatsapp y poniéndonos al tanto con las novedades.

Tengo sobrinos nietos que los disfruto mucho.

Además me gusta la tranquilidad de irme para afuera.

¡A eso también, cuando puedo lo disfruto!

¿Te sientes realizada?

Sí, estoy muy contenta trabajando en tres lugares y ocupándome de mi casa.

Salir a trabajar me hace bien, sentir realizada.

Siempre hablamos en la familia, que cuando me tocó acompañar a mi marido y a mis hijos lo hice, y que cuando tuviera mi tiempo, lo disfrutaría.

¿Qué planes tienes?

Seguir trabajando en mis trabajos, en mayo viajar a Nueva Zelanda, Queenstown para visitar a Lucía y hacerle compañía.

¿Envías un mensaje a las mujeres en su día, que incluso por medio de Internet, lo puede ver tu hija?

Que nunca hay que dejar los sueños.

Que es importante conservar la familia unida, que no hay que perder los valores y ponerle ganas y amor a todo lo que hacemos para salir adelante.

El resto es por añadidura.