Octavio Leal es nuevamente al igual que el año pasado nuestro joven destacado en natación. El deportista salteño este año que pasó cumplió metas muy importantes como ganar cuatro medallas de plata en el sudamericano representado a Uruguay, bajar todos sus tiempos en las competencias y ha participado de muchos campeonatos internacionales.

¿Cómo fueron tus inicios en natación?

“Mi madre me empezó a llevar desde los 2 años, a los 9 Santiago Yemini me invitó a pasar al plantel. Nadar es un deporte que me gusta mucho porque es completo, trabajas todos los músculos y a la vez es divertido”.

¿Este año como fue en lo deportivo?

“Este año logré bajar todos mis tiempos en todas las pruebas que nadé, participé en 6 campeonatos internacionales con la selección, después pude tener la oportunidad de ir al sudamericano en Colombia y gané cuatro medallas de plata dos en los relevos, una en 100 mts espalda y otra en los 100 mts libres. Pude ser el deportista del año en Club Remeros Salto.”

¿En qué competencias internacionales participaste?

“Los campeonatos internacionales fueron dos Cono Sur, la Copa Austral en Chile, otro torneo en Argentina, el campeonato Chico Piscina en Brasil y el sudamericano.”

¿Cómo te sentiste al obtener esas cuatro medallas representando a Uruguay?

“Con el grupo fuimos esperando una medalla grupal al menos, nunca nos hubiésemos esperado que termine así con 4 medallas. Fue algo muy emocionante y me motivo a seguir entrenando.”

¿Qué metas tenés para este próximo año?

“Los objetivos ahora son el próximo sudamericano y tratar de mantenerme en los primeros puestos para poder clasificar al mundial juvenil. “