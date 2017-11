“El curso tiene un gran campo laboral abierto”.

Bruno, es un joven profesional reconocido en nuestro medio por sus diferentes actividades empresariales.

Este año culmina sus estudios relacionados al rubro inmobiliario, conjuntamente con el de Rematador Público y se encuentra dichoso de haber sumado conocimientos a todo lo que es su futuro laboral.

Cuando le preguntamos detalles sobre el curso realizado en UTU, esto nos respondía:

“El curso de Rematador Público y Operador Inmobiliario, tiene una duración de tres años.

Son dos carreras universitarias a nivel técnico, dictadas en UTU.

El primer año es de área común, el segundo es el de Rematador Público y el tercer año es el de Operador Inmobiliario.

Son dos diplomas en la misma carrera”.

¿Cómo llega a t, la noticia del curso a dictarse?

En 2012 me recibo de Contador Público y al tiempo con mis dos socios actuales, decidimos instalarnos con un estudio contable.

Brindando además el área de Gestoría y enseguida decidimos comenzar en el rubro inmobiliario.

Muchas de las funciones se compensaban, viendo un mercado donde era posible desarrollarlo de una manera distinta.

Haciendo una Inmobiliaria dinámica, eficiente ya que de cada uno de los negocios nos hacemos cargo personalmente.

Y en el año 2014, me inscribo en el curso de Rematador-Operador Inmobiliario, porque me pareció interesante anexarlo a mi preparación académica.

¿Cuánto tiempo lleva cada curso?

El de Rematador lleva dos años, del cual me recibí el año pasado. Donde tiene una temática bastante relacionada a la venta y a las tasaciones ya que el Rematador es el único capacitado para realizarlas.

Es por ello que tanto Rematador, como Operador Inmobiliario son dos carreras que se encuentran muy ligadas.

Y en el tercer año, realizamos la Tecnicatura de Operador Inmobiliario, donde se anexó además de los conocimientos de tasación que teníamos, toda la parte de urbanismo con técnicas notariales.

Todo lo necesario para concretar una venta y brindar el servicio de un asesoramiento integral.

Colaborando con los Escribanos, para acercarle toda la información necesaria y controlar que la documentación se encuentre en perfecto estado.

También dentro del curso de Rematador pasamos de una tasación general más profunda, adonde podemos ver aspectos constructivos.

“Modelos y materiales de Construcción”, se llama una materia donde se analizan tanto costos, como tendencias en la construcción y además poder tasar.

La materia también contempla tecnología de ventas, donde ayuda a generar herramientas y condiciones necesarias para una buena comunicación y venta.

También contamos con una carga horaria importante en Derecho: comercial, público, civil y laboral.

¿Lograste incorporar los conocimientos adquiridos?

Si, sin dudas se conocen por el uso de la práctica y se logran ver en profundidad.

Es un curso que además de su carga horaria, es bastante práctico. Se ven muchos ejemplos en lo cotidiano y eso lo hace mucho más llevadero.

En el caso de actividades prácticas, podemos ver tasaciones que son fuera del aula.

Hemos realizado tasaciones de varios inmuebles en Salto y visto tasaciones en lo agrícola, rurales, urbanas, también fuera del departamento, cuando existe un contexto turístico que revaloriza una propiedad por encima del valor constructivo que tiene.

Además de una serie de aspectos que enriquecen el buen uso de una tasación.

¿Cuáles son las principales herramientas que brinda el curso?

Sin duda que está en gran parte lo que es el derecho, los conocimientos notariales que hay que tener, porque cada vez son más las exigencias del mercado inmobiliario.

¿Cuál es el mensaje que les dejas a los futuros estudiantes de éste curso?

El mensaje es el de invitarlos a que lo realicen, ya que tiene un gran campo laboral abierto.

Es una carrera que no tiene edad para iniciarlo, enriquece mucho y si lo tengo que definir en dos palabras, el Curso de Rematador Público y Operador Inmobiliario es interesante y práctico.