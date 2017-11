“Ambos cursos son muy interesantes”.

Desde el año ´97, contamos en Salto, con cursos de Rematador y Corredor Inmobiliario brindados por UTU, dictado por profesionales y docentes de nuestro medio.

Se puede acceder a ellos por medio de requisitos básicos, con una duración total de tres años.

Brinda herramientas importantes para todo el que desarrolle su tarea laboral en el rubro y también para el que desee incursionar en el mismo.

Dialogamos con Miguel Texeira, Director del ente que pone a disposición los mencionados cursos y así comenzamos dialogando:

¿De qué consta el curso de Rematador y Corredor Inmobiliario?

El curso de Rematador y Corredor Inmobiliario, consta de tres años.

Los alumnos que aquí asisten, hacen en primer lugar el curso de Rematador y en segunda instancia el de Corredor Inmobiliario, al finalizar.

La idea es formar a las personas, para que puedan trabajar en todo lo que tiene relación, con los negocios inmobiliarios.

O sea que nuestra esperanza, es que en un tiempo determinado, la Intendencia de salto, exija para vender propiedades inmobiliarias, el título de Corredor Inmobiliario.

De la misma manera que para rematar se exige el de Rematador.

¿Es un curso que se lo puede tomar todos los años en UTU?

No, es un curso que no se dicta todos los años.

Se dicta el de Rematador-Corredor Inmobiliario y luego se realiza una pausa de tres o cuatro años como para no saturar la plaza de personas con el título, ya que no es tan amplia.

¿Qué brinda el mencionado curso?

Es un curso muy lindo, muy bueno y que le da las herramientas muy importantes para poder trabajar.

En el mercado inmobiliario no alcanza con saber hablar y mostrar un bien, sino que existen otras cualidades que el Operador debe tener en cuenta llegado el momento de la venta o cual sea el negocio que debe llevar adelante.

Es bien importante saber manejar criterios de tasación entre otros temas.

El curso tiene varias asignaturas como las matemáticas, pero también tiene tasaciones que es una signatura fundamental del mismo.

Los alumnos inclusive, hacen tasaciones de propiedades.

En el curso de Rematador el año pasado hicieron un remate y éste año, salieron por diferentes propiedades a realizar las tasaciones.

¿Hay posibilidad de que el alumno decida hacer solamente curso de Rematador?

Lo puede hacer, pero por lo general lo que el alumno decide es que va a hacer el de Corredor Inmobiliario también. Hace un año más y tiene otro título, ya que está todo relacionado.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al curso?

Hay que tener 6º año (bachiller) aprobado, sin previas, el pase, fotocopia de cédula, entre otros.

En el 2018 ya no va a ser posible que el curso tenga andamiento y por tres o cuatro años no se dictará, porque éste es un año en el que ellos lo culminan.

El único lugar donde sí se dictan todos los años, es en Montevideo. Manteniendo el mismo valor siempre que sea en UTU.

¿Se va instalando en departamentos?

Exactamente.

Se realiza acá en Salto, cubriendo los tres años y luego se va a otro departamento.

Se traslada a otro y así sucesivamente va rotando por diferentes lugares del país, dependiendo de las necesidades que haya.

¿Tiene límites de edad?

No, son todas personas que en su mayoría, tienen ya su título de profesionales como Contadores, Abogados, Escribanos, etc., relacionados directa o indirectamente con el rubro y también hay alumnos que son jóvenes deseando lanzarse al mercado inmobiliario.

Todavía el decreto de que la inmobiliaria tenga que tener aunque sea un funcionario como Corredor Inmobiliario, no está aprobado.

Lo ideal sería que todas las inmobiliarias, tuvieran un Corredor Inmobiliario. Así como actualmente se exige por ejemplo al abrir una veterinaria, que tenga un Veterinario que figure como el médico de la misma.

Ésa es la idea en este rubro y hay algunas inmobiliarias en Salto que ya lo tienen, porque éste curso lleva muchos años dictándose aquí.

En la UTU hace veinte años, comenzó en el ´97.

¿Por quiénes son dictados los cursos?

En las materias comunes, son Egresados del Instituto de Formación Docente y las asignaturas técnicas son dictadas por profesionales que trabajan en esa área.

Es un curso muy interesante, que brinda muchas herramientas para poder trabajar.

¿Cuándo cree usted que volverá a dictarse en Salto?

Pienso firmemente que se lo volverá a hacer, para el 2020.

Con un cupo limitado, ya que por lo general son alrededor de treinta alumnos.

Es un curso que va dirigido específicamente al rubro, a aquel que en algún momento piensa instalarse con una empresa del rubro inmobiliario o para el que ya se encuentra instalado y todavía no ha logrado cursarlo.

Lo que sucede es que nosotros no podemos cursarlo todos los años, para no llenar la plaza de Rematadores y Corredores Inmobiliarios. De lo contrario las Asociaciones de Rematadores entre otras, no nos brindan apoyo.

Si tenemos tanta gente recibida, en definitiva no trabajan todos por igual y no es la idea.