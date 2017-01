“Todo vale la pena porque es lo que me gusta”.

Joaquín Marziotte es otro de nuestros jóvenes destacados en remo. Este año fue muy bueno para el deportista salteño, quien cumplió varias de sus metas, logrando un campeonato uruguayo y también formando parte de la selección uruguaya de Remo.

¿Cómo te inicias en el remo?

“Hace casi dos años había empezado canotaje, pero después los horarios no me coincidían porque tenia inglés en el mismo momento, fue cuando supe que me servían los horarios de remo y que también estaba bueno, entonces fue así como decidí empezar.”

¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

Lo que más me gusta es la competencia. Siempre en la previa siempre estoy nervioso, pero estas aún más cuando compito solo ya que al hacerlo en equipo entre todos nos hacemos cargo de los resultados y entre todos nos contenemos.”

¿Cómo fue este año a nivel deportivo?

“Este año en el campeonato uruguayo me fue bien y logré ser Campeón Nacional en cuádruple con el Club Remeros y después tuve concentraciones con la selección, tuve que ir con 13 personas más a un campamento en Argentina, en la localidad de El Tigre y ahí estuvimos cuatro días concentrando y competimos contra ellos de forma amistosa. Después tuvimos una competencia que fue en Puerto Madero ya utilizando la vestimenta de la selección en un campeonato metropolitano que fue contra clubes argentinos, y por ultimo fuimos al campeonato argentino representando al Club Remeros de Mercedes.”

¿Cómo fue la experiencia de formar parte de la selección?

“Fue agotador al momento de entrenar, cuando competís te sentís muy bien, pero el hecho de ir a Mercedes todos los fines de semana a concentrar, perder pila de momentos con la familia y amigos, como por ejemplo mi cumpleaños que este año lo pase concentrando en Mercedes, y también las fiestas, ves fotos de tus amigos y uno allá durmiendo a las 21 hs, despertándote a las 6 hs y entrenando; pero todo eso vale la pena porque es lo que me gusta.”

¿Qué metas tenés a futuro?

“En enero y febrero tenemos una concentración en Mercedes también, porque tenemos una competencia que se llama La Copa América que va a ser en Argentina y ya me mandaron una convocatoria para ir a esa competencia y al sudamericano que va a ser en Brasilia. El objetivo es que nos vaya muy bien en estas grandes competencias y seguir sumando”