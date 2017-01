“Me gustaría seguir formando parte de la selección”.

¿Cómo es que empiezas a practicar el remo?

“Empecé en el año 2013 de forma recreativa junto con unos amigos que me invitaron.”

¿Qué fue lo que más te gusto de este deporte?

“Siempre me gusto el río y los deportes acuáticos, pienso que fue eso, lo que hizo que más me llamara la atención, aparte la vista que tenés desde el río cuando estas en el bote es una de las cosas más lindas y que más disfruto de este deporte.”

¿Has practicado otro deporte?

“Sí, de chico jugué al básquetbol, fútbol y tenis, también hice natación pero a ninguno de estos deportes le di tanto tiempo y dedicación como al remo.”

¿Cómo fue este año para vos?

“Este año pase a formar parte de la selección sub 16, gane el cuádruple novicio en una competencia en Puerto Madero, Argentina, y junto con mis compañeros del Club Remeros Salto, salimos Campeones Uruguayos de cuádruple menor.

¿Cómo fue la experiencia de formar parte de la selección?

“Fue una muy buena experiencia, no era algo que esperara cuando paso y me sorprendió mucho. Los entrenamientos son mucho más duros, además de muchas horas remando, también mucho trabajo en tierra.”

¿Cómo vivís las previas a cada competencia?

“Generalmente tranquilo, habló mucho con mi entrenador y con mis compañeros , también trato de estar concentrado y comer bien”.

¿Qué metas te planteas para este próximo año?

“Por ahora me gustaría seguir formando parte de la selección nacional y seguir sumando logros para mi club.”