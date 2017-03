“En la Escuela, somos una familia y me siento como en mi casa”

La Escuela Nº 91 Portugal, se encuentra ubicada en el Km 4.500 de la ruta de acceso a Salto Grande.

El grupo humano de profesionales de la educación que la conforma junto a Rosita, hacen muy agradables sus horas allí, con alrededor de cuarenta chiquitos que entusiasmados concurren, día a día.

Está rodeada de flores, en un ambiente natural, y se caracteriza por su entorno de tranquilidad.

Son en conjunto todos los concurrentes, incluido algún padre junto a la Directiva de la Escuela, quienes hacen posible que se mantenga ésta, en óptimas condiciones. Tanto en el cuidado de la parte edilicia, como de su predio.

Rosa desempeña su labor allí, desde el año ´78 y aunque tuvo un impase dentro de ésos años, sigue siendo la misma Rosita que los niños adoran. Y que Beatriz Dalmao, Maestra Directora y su equipo de trabajo, sienten el placer de desempeñar sus tareas junto a ella.

Ésta es, su historia de vida:

¿Cómo fueron tus inicios en la Escuela Nº 91 Portugal?

¡Fue divino!

Comencé a trabajar en la escuela, en el año 1978, con un horario de 10 a 15 hs y un total de cuarenta y tres niños.

En ése entonces, se encontraba como Maestro Director Rodolfo Urrutia, y la Maestra María Angélica Pérez, maestra de mi hermana Susana, quienes la sacaron adelante y mucho les agradecemos, ya que Susana lleva consigo, problemas de motricidad.

Pero al verla sentadita en el banco, nadie podía darse cuenta de que era una niña especial.

Era yo quien gustosamente me encargaba de Susana dentro de la institución, y fueron unos años muy lindos de nuestras vidas. Ella aprendió mucho allí. Pasado el tiempo llega la Maestra Directora Asunción Martínez.

Por un tema familiar, me tengo que trasladar de la zona, y hago un receso de un tiempo.

Hasta que cuando llega la Maestra Directora Beatriz Dalmao, vuelvo a reintegrarme a lo que siempre ha sido mi tarea.

¿Cuáles son tus actividades en la escuela?

Desde el comienzo fue, entre otras la cocina.

Me encargo del desayuno y el almuerzo, en cuanto a la alimentación de los niños, pero además, realizo todo lo que refiere a Auxiliar de Servicio.

Y así como me ven cocinando, me ven replantando alguna planta o regando el jardín, porque a todos nos gusta mantener la escuelita muy prolija y con una vista maravillosa, como la tiene.

¿Quiénes concurrían y concurren como alumnos a la escuela?

Todos niños de la zona de San Lorenzo F.C.

Hijos de patrones y de peones de las chacras existentes en el lugar.

¿Hubo algún temor en tu primer almuerzo para esa cantidad de chiquitos?

No, no lo hubo.

Por suerte tuve la confianza desde el comienzo del Maestro Director, dándome opciones de la comida que fuera a realizar.

Es que yo cocino con tanto amor, que pongo todo mi empeño en que todo va a salir bien, y sale.

Porque me gusta la cocina y lo que hago.

Y lo que me pidan, llega la hora del almuerzo y esta pronta, con todo mi esmero depositado allí.

¿Qué es lo que más te piden como almuerzo?

Creo firmemente que el pastel de fuente es su favorito.

Hamburguesas, albóndigas, panqueques y en invierno, lo que más les gusta, es el ensopadito. Su comida favorita.

Si le cambias la comida, la comen, pero si es un ensopado, no dejan nada en el plato.

¿Qué cosas fueron cambiando del ´78 a hoy?

Mucho adelanto.

Cuando yo comencé, no había heladera en la Escuela.

El Maestro Rodolfo Urrutia, tenía que comprar todos los días la carne para llevar, así como el pan.

Y de electrodomésticos no teníamos nada, ni teléfono.

Ha cambiado tanto que hoy, realizamos el pedido por teléfono y concurre una camioneta de una empresa a llevarnos los comestibles.

Y en cuanto a comodidades, actualmente contamos con todo.

La maestra Directora Beatriz Dalmao, es una persona muy emprendedora, innovadora y entregada totalmente a su tarea. Tanto con lo que refiere al bienestar de los niños, como a la escuela en sí.

Se esfuerza mucho por conseguir siempre lo mejor para la escuela, entonces, eso permite que todo esté en condiciones y aprendamos a mantener, lo mejor posible lo que conseguimos.

Es un placer trabajar allí.

Lo que ha cambiado además, es el horario. De 8 a 13 hs.

¿Cómo es tu relación con los niños?

Excelente. Son divinos todos.

No hay diferencia con ninguno. Son muy educaditos, porque nadie te va a hablar de malos modos, siempre con un “por favor”, “gracias” “permiso”.

Pero aunque algunos lo traigan de la casa, el aporte de las maestras es fundamental. Lo traen también de ellas.

Porque el grupo humano de las maestras, puedo decirte, comenzando por la Directora Beatriz, que es excelente Directora. Es tan responsable, que deja el alma en la escuela. Y no le importa quedarse fuera de horario por algún trabajo y siempre cuidando que no falte nada.

Y las otras Maestras, Luciana, Evangelina, junto a la profesora de Portugués Pamela, son excelentes compañeras de los niños.

¿Cuáles son tus planes?

Poder seguir en la escuela por mucho tiempo.

Adoro esa escuela, el lugar, toda la zona.

¿Con que disfrutas?

Disfruto con mis hijos Diego, Gabriela, Leonardo, Valeria y mis siete nietos. Disfruto a mi mamá Andreína, a mi hermana Susana y a mis cuatro hermanos.

Disfruto de llevarme bien con todos y poder servir al que lo necesite.

Pienso que estamos en la vida para eso, para poder ayudar en todo lo que podamos.

¿Volverías a vivir esta etapa de tu vida?

En esta escuela sí.

Porque somos una familia, me siento como en mi casa.

¿Qué te gustaría dejarle a tu Escuela, Nº 91 Portugal?

En el caso de irme, todo mi afecto. Mi apoyo incondicional, por si me necesitan. La siento como mía y que la tengo que cuidar.

¡Un saludos a todas las mujeres en su día!