“Cada logro me ha dejado una enseñanza”.

Geraldine Acuña es nuestra joven destacada en Taekwondo. Ella empezó a practicar esta disciplina a muy corta edad, con tan solo 5 años, cuando sus padres la llevaron a un torneo, desde ese momento estuvo conectada con este deporte, que hoy en día se ha convertido en su pasión. Este año que pasó a nivel departamental y nacional ha obtenido logros muy importantes. Ella es Cinturón Negro II Dan, de la Academia Set Do Kwan.

¿Cómo fueron sus inicios en el deporte?

A los 5 años acompañ a mis padres a mirar un Torneo de artes marciales y me llamó la atención, en ese momento les dije: “Yo quiero hacer lo mismo”. Posteriormente me llevaron a una clase de Kung-Fu donde di mis primeros pasos. A los nueve años pasamos una tarde por Circulo Sportivo donde me llamó la atención una clase de Taekwondo I.T.F. Mis padres hablaron en ese momento con el Instructor Carlos González donde me incentivó a comenzar y hacer mis primeras armas en el camino de este arte marcial en el cual sigo transitando y sumando experiencia.

¿Qué fue lo que más le gustó para elegir esta disciplina y no otra?

Al principio me atrajo porque creí que iba a servir únicamente para defenderme en un futuro. Luego, cuando me fui interiorizando me di cuenta que la práctica del Taekwondo iba más allá. Lo elegí porque a modo personal me aportaba mucho. Tanto en valores como disciplina; desde ese momento pasó a ser el deporte pilar y mi camino de vida.

¿Cómo son los entrenamientos?

El Taekwon-do I.T.F tiene diferentes facetas y cada una de ellas implica un entrenamiento distinto. En cuanto al combate se necesita trabajar más que nada lo físico y cardiovascular que sumado a la práctica de técnicas se logra llegar en buenas condiciones a una competencia.

En formas se destaca el trabajo en concentración y coordinación. Hay que dedicarle horas de entrenamiento y el resultado final es muy gratificante. En este camino transitado son varios los Instructores que me han dado su apoyo. Desde mis comienzos compitiendo en categoría de grupo infantil agradecerles a Carlos González y Heber Custodio que siempre me guiaron y me exigieron para sacar mi máximo potencial en cada entrenamiento.

Ya compitiendo en categoría Danes las exigencias y responsabilidades son mayores. Actualmente los entrenamientos para mi categoría ( II Dan Juveniles ) se necesita sumarle precisión en cada técnica realizada donde tengo el apoyo incondicional de mis instructores Wilfredo Callero (V Dan) y Dany Machado( IV Dan).

¿Qué logros has obtenido?

Afortunadamente puedo decir que son varios tanto a nivel departamental y nacional. Hace un par de años me animé a más y comencé a adquirir experiencia a nivel Internacional. Gracias a todos lo que me apoyan he logrado volver con buenos resultados a nuestra ciudad. En los 7 años de práctica y competencia en todas logré subir al podio. Cada logro me ha dejado una enseñanza y los aspectos a mejorar. De eso se trata esto; mas allá de los resultados en cada competencia

dar lo mejor a nivel personal y realizar un balance luego de cada una de ellas.

¿Cómo fue este año a nivel deportivo?

Muy gratificante en lo competitivo y humano. Comencé el circuito de competencias en febrero en Argentina Gualeguaychù continuando por Entre Ríos: Concordia y Villa Elisa. A nivel Nacional fui a Montevideo donde volví muy satisfecha en lo personal. En lo local el pasado mes se desarrolló en nuestra cuidad un Torneo Internacional donde también compartí el podio con grandes competidoras y de mucha experiencia en el Taekwondo.

¿Qué objetivos tiene para el futuro?

Formar parte de la selección uruguaya y dejar bien representado a mi país. Con los logros obtenidos tanto a nivel Nacional e Internacional me permite en marzo ir por la clasificación para ocupar un lugar en el selectivo. Dicha clasificación se realizará en Montevideo y tengo muchas expectativas ya que estoy trabajando para ello. Continuar formándome, trato de realizar siempre que el tiempo me lo permite cursos de perfeccionamiento. Los mismos implican viajar y dedicarle tiempo pero son necesarios para brindarle un taekwondo I.T.F de calidad a mis alumnos con el respeto y la responsabilidad que ello implica.