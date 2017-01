“Lo que quiero es dejar todo en la cancha”

María del Carmen desde hace varios años es una de las jóvenes más destacadas en tenis, ella a su corta edad (14) ha sido una de las grandes revelaciones del tenis a nivel nacional y ha obtenido logros muy importantes, ha participado de sudamericanos y competencias internacionales y este año logró quedarse con el puesto Nº1 del ranking nacional en su categoría.

¿Cómo fueron tus inicios en el tenis?

“Empecé jugando al pádel y después cuando mis compañeros comenzaron a jugar al tenis empecé con ellos y hacía los dos deportes. En ese momento no me costó aprender el tenis porque muchas tomas son iguales a las del pádel”.

¿Cómo fue este año a nivel deportivo?

“Comparado con el año pasado, este fue mucho más productivo. No pude ir al sudamericano porque no clasifiqué pero fue un año con mayores logros a nivel nacional y terminé primera en el ranking anual y al terminar en esta posición hay más posibilidades de entrar al sudamericano.”

A nivel de competencias nacionales, ¿Cómo te fue?

“Los nacionales fueron casi todos en Montevideo, Paysandú y en Salto, casi todos los gane y en otros llegué a las finales y a semifinales, después en Punta del Este jugué un torneo internacional y llegue a cuartos de finales. Y al quedar primera la AUT me paga para ir a una gira ahora en enero que nos vamos a Cali – Colombia; Guayaquil – Ecuador; Asunción – Paraguay; Porto Alegre y San Pablo – Brasil.”

¿Qué objetivos tenés para esta gira en representación de Uruguay?

“Lo que quiero es dejar todo en la cancha y si no se obtienen buenos resultados servirá como experiencia y si me va bien seguiré jugando torneos internacionales que son en otros países. Por ahora hemos empezado la pretemporada de cara a la gira que es mucho más intenso, y a veces hacemos doble horario.”