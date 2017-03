“Me encanta ser mamá, ser mujer, ser esposa, hija…”

Valeria es oriunda de la ciudad de Paysandú, pero Salto ya la adoptó como ciudadana.

Aunque es profesora de Danzas Clásicas y no ejerza como tal, su camino la llevó por el lado de una veta artística que es nata en ella. Lleva en su sangre ser Productora Artística.

En ése camino, conoce a Salomón Reyes, actualmente su esposo con el cual tiene una hija: Enna, que además, tiene un futuro muy prometedor como artista.

A partir de aquí, comienza Valeria narrándonos su historia de madre, esposa e hija, pero sobre todo de mujer innovadora:

¿Cuáles son las actividades que desarrollas?

Me desempeño en Saladero 19 Producciones, que es una productora, donde brindamos espectáculos en vivo, pasamos cine, contamos con un festival de cine: Nox Film Fest, hacemos filmaciones, publicidad y a mí me corresponde todo lo que es: producción, maquillaje, vestuario, encontrar lo que sea necesario para la filmación.

Apoyando y ayudando a Salomón, mi esposo, en todo lo que haga falta.

¿Cómo nace ésta inclinación?

Yo comencé recibiéndome de profesora de Danzas Clásicas, pero no me gustó ejercer.

Luego ingreso al teatro, me gano una beca en una compañía francesa, LARSEN, donde aprendí mucho de arte y fueron mis comienzos. Como abriéndose un panorama.

¿Cómo conoces a tu esposo Salomón?

Fue en ese mismo año, en 2005 en Paysandú.

Lleva él una obra de teatro, a un festival de teatro que se realiza allí, al año siguiente él me invita a un festival que se hace en Colombia y así nos hicimos novios.

Allí comienza mi participación en apoyarlo, en todo lo que es maquillaje, organización.

Luego nos fuimos a México, seguimos en lo mismo que hacíamos y estuvimos cuatro años allí.

Siempre trabajando en el arte, con artistas, proyectos y producciones artísticas de todo tipo.

¿Qué crees que ha cambiado desde tus comienzos?

He aprendido que cada día hay que profesionalizarse.

Cuando llego a Salto, realizo la carrera de arte textil en UTU, junto a otra de maquillaje.

Esto me dió la oportunidad de extender mis conocimientos en la rama del vestuario, fabricando o modificando prendas para esa ocasión y lo mismo pasa con el maquillaje.

Por eso hay que ir mirando, para poder seguir avanzando.

¿Qué es lo esencial en la imagen del artista?

Ver el personaje y como lo representa.

Que tiene que representar, más joven, más viejo y maquillarlo acorde a la representación.

¿Han logrado mucho juntos?

Si, sin dudas.

Hemos logrado muchas cosas y estamos muy contentos.

Si miramos hacia atrás, nosotros nos instalamos en el 2011 en Paysandú, cuando volvimos de México.

Estuvimos allí durante dos años, con proyectos de todo tipo.

Desde festivales de Jazz, traíamos artistas, cantantes como es el caso de Dany Umpi y muchos artistas conocidos de Uruguay.

Realizábamos por ejemplo, festivales para pintar murales al pueblo donde vivíamos y así muchas actividades.

Este proyecto llega a su fin cumpliendo sus dos años y decidimos instalarnos en Salto, donde comenzamos nuestra labor, hace ya cuatro. Siempre como Saladero 19 Producciones.

Salomón además, brinda talleres de teatro y está muy entusiasmado con ello, porque el proyecto va muy bien encaminado.

¿Cuáles han sido los eventos de mayor repercusión?

Uno de ellos, puede ser El Festival de cine Nox Film Fest, donde nos ha apoyado la Unión Europea y gracias a Dios, también el MIDES, la Intendencia de Salto, entre otras muchas Instituciones del medio.

Eso nos permite seguir avanzando, es por ello que tratamos todos los meses de brindar un espectáculo diferente.

¿Cómo fue llegarle a nuestro público?

Al principio, muy difícil.

No conocíamos a nadie aquí y no sabíamos cómo empezar y por donde.

Hoy recién comenzamos a darnos cuenta de que la gente ya nos conoce, nos apoya y nos llama también para los eventos culturales.

Actualmente contamos con una pequeña sala de cine, la cual administramos y allí tratamos de pasar películas de arte.

Haciendo un pequeño aporte a las Termas de Daymán, con una película que tiene una duración de 15 minutos en 4D.

Cien por ciento filmada con actores salteños, que trabajan con nosotros ¡y es un orgullo!

La gente que concurre a Termas, la ve y gusta mucho.

¿Qué proyectos hay en puerta?

Traemos próximamente una obra argentina con tres actrices de allí, que se llama “Boquitas cerradas”, en Teatro Larrañaga.

Y en Abril, traemos a Danza Butoh.

Es una danza que se comenzó a realizar en Japón, a partir de la bomba de Hiroshima y el bailarín Ras id, es uruguayo, dedicado exclusivamente a ésta danza.

¿Con que disfrutas?

Mucho con mi trabajo.

Amo lo que hago y a mi familia, compuesta por Salomón, nuestra hija Enna que le encanta hablar, actuar, participando en obras, nos ayuda en todo y mi mamá que se encuentra con nosotros además.

Me encanta ser mamá, ser mujer, ser esposa, hija…

¿Cómo ves el futuro de la Productora Saladero 19, siendo ya una revolución?

Pienso que tiene que crecer.

Y que no solamente nosotros, tengamos la oportunidad de crecer.

Que la gente vea y crea, que ellos también tienen que atreverse a hacer cosas, porque hay mucho para hacer en Salto, hay público para todo y algo muy importante, hay gente de mucho talento acá, que a veces no se ve tanto.

¿Cuáles son las satisfacciones que recoges hoy?

Recogemos el fruto de que la gente nos conoce, nos apoya, porque sabe que estamos haciendo las cosas bien. Y el fruto del crecimiento todos los días y ver que va mejorando todo.

¿Qué se siente como mujer, ser la Productora de Saladero 19 Producciones?

Un orgullo. Y una gran responsabilidad.

Contenta de estar acá en Salto, viendo que todo va creciendo.