Daniela Todoroff. Mamá- Licenciada en Psicología

Directora del Programa Salto de Aldeas Infantiles SOS

Cuando Daniela Ingresa a Aldeas Infantiles SOS, fue en el año 2015 y la función que desempeñaba era el de Asesora del Programa de Cuidados Alternativos.

Luego de transitar un año y medio en esa función, pasó a formar parte del Programa de Contexto Familiar en Aldeas SOS, en el cargo de Coordinadora de Contexto.

Actualmente y desde el 2 de mayo del corriente año, es la Directora de Programa Salto de Aldeas SOS. Donde seguramente dejará todo de sí, para lograr con satisfacción su cometido de aporte, como lo ha conseguido hasta ahora en lo que se ha propuesto.

Para ella es un gran desafío, nos dice.

Conforman su hogar, su esposo y un hijo de 3 años, con el cual disfruta entre travesuras y descubrimientos para ambos.

Quisimos conocer sobre su trayectoria en su actividad laboral, además de la de ser una joven mamá, entregada a su familia.

Comenzamos consultándole:

¿Cómo se siente en la función que desempeña?

Muy bien, considero que es un gran desafío pero que me da la oportunidad de crecimiento personal y profesional.

¿Siente de alguna manera ser como una madre de todos en la Institución de Aldeas?

No, el rol al que apunta la organización y de la dirección no es de sustitución o reemplazo de la familia, si no que justamente lo contrario.

El objetivo es que los niños estén con sus familias y los que no pueden por determinadas razones, encuentren un ambiente protector, en un servicio de cuidado alternativo donde se ponen en juego todo lo que tiene que ver con las emociones y afecto que es fundamental para el cuidado y crianza de los niños.

Garantizando un desarrollo integral, tanto de los niños, niñas y también de los adolescentes.

¿Por qué elige esta actividad?

Porque desde el comienzo de mi carrera como Psicóloga, siempre me orienté hacia el trabajo con niños y adolescentes, es algo que me gusta. Siento que puedo aportar positivamente para el desarrollo y crianza de los mismos.

¿Cómo se conforma su familia?

Por mi esposo y mi niño de 3 años.

¿Que ha priorizado en la crianza de su hijo?

Que se sienta protegido, amado y contenido. Eso es algo muy importante para una madre.

¿Qué es más importante para usted: calidad o cantidad de tiempo brindado a los hijos?

La calidad determina más que la cantidad: podría estar horas con mi hijo, pero si en ese tiempo no le brindo el amor y atención que necesita, no sería un cuidado de calidad.

¿Cómo disfrutará este día de la madre?

Con almuerzo en familia, dando un gran homenaje a mi madre, Olga Cerecetto, la cual ha sido mi ejemplo de madre, de vida y enseñanza.

¿Un mensaje a las mamás en su día?

Felicidades para todas en nuestro día y que tengan la oportunidad de pasar momentos especiales y muy disfrutables en el día de la madre, bien acompañadas.