Lucía Tenca. Bailarina – Profesora de Danzas – Principal de Instituto de Danzas Lucía Tenca

Como renombrada figura de la Danza no solo en nuestro medio, sino internacionalmente hablando, Lucía Tenca continúa con sus progresos en su escuela de baile.

Comenzó Lucía siendo muy pequeña en su arte de la Danza, para convertirse en lo que con esfuerzo y dedicación ha logrado.

Su Academia, cuenta con una trayectoria de 13 años en nuestro medio, perfeccionándose día a día. Formando a niñas, así como a varones que han transitado por allí, lo que le ha dejado hasta hoy una rica experiencia en cuanto a la docencia.

Cuando le consultamos, ¿qué expectativas tuvo al iniciarse?, esto nos respondía:

Las expectativas de formar artistas y personas íntegras.

De ser un lugar donde el alumno comienza una carrera a muy temprana edad y logra su título con mucho esfuerzo. Y ahí estamos nosotros para acompañar y guiar en este arte.

Son muchos años, años fundamentales en la formación especialmente de personas con valores, disciplina y responsabilidad.

¿Cuáles son los estilos de Danza que brinda el Instituto hoy?

En la Academia, brindamos varias modalidades: se encuentran el Hip Hop – Contemporáneo y Profesorado en Danza Jazz, Ballet, Español y Danza Árabe. Todas estas modalidades, cuentan con perfeccionamientos. Con Profesores a nivel nacional e internacional.¿Se han implementado nuevos estilos?

Este año, hace muy poco, convocamos y contamos con la presencia en la Academia del Bailarín Felipe Del Puerto para enseñar DanceHall.Una rama nueva para nosotros dentro del Hip Hop .

¿Han transitado competencias en el 2018?Todos los años viajamos a Argentina , hemos estado varias veces en Buenos Aires, Córdoba, Concordia, entre otros. Y éste año en el mes de Agosto, viajaremos a Rosario – Santa Fe.También participamos en muchísimos concursos a nivel Nacional.

¿Cuáles han sido los logros conseguidos?

Muchos han sido los logros en el correr de los años.Mejor Maestra preparadora, mejores grupos en diversos eventos, becas de participación, mejor escuela , becas económicas y becas para perfeccionamiento en instituciones, como por ejemplo en la escuela Julio Boca de Bs As . ¿Cuál es la expectativa para este 2019?

Este año participaremos en Azul Fest en Teatro Larrañaga. También en Santa Fe Danzares Danza, en Concordia Ciad internacional. Además de varias presentaciones pautadas en nuestra ciudad, asi como la muestra de mitad de año y el cierre anual en diciembre. ¿Las inscripciones continúan abiertas?

Las inscripciones continúan abiertas, aunque hay grupos que ya están con cupos completos.No me gustaría despedirme, sin antes desear un muy Feliz Día a todos aquellos que realizan su entrega al arte de la Danza, para hoy 29 de abril.