«La Academia es una gran familia»

Cuando Jacqueline comenzaba con la Danza en Academia Jak Dance, no se imaginó el éxito que luego conseguiría.

Se sumó luego su hermana María Ángeles Galbarini, Profesora al igual que Jacqueline de Ballet, Danzas clásicas, Jazz y Árabe.

Dialogamos con Jacqueline para conocer sobre su trayectoria y esto nos decía:

«Me siento muy feliz por haber conquistado 25 años de trayectoria, con muchos cambios e implementaciones.

Orgullosa con lo que logré».

¿Cómo fue su comienzo?

Dando clases en un centro de barrio, luego me invitaban a Jardines, Escuelas, UTU, Liceos, al Día del niño en ALDEAS Infantiles, concurriendo a todos los eventos que me invitan.

¿Cómo ha logrado mantenerse en el medio?

Con amor, porque amo lo que hago. Me gusta estar con los niños y adolescentes. Ellos me devuelven sonrisas y amor y eso me llena el corazón.

¿Fueron muchos los premios?

Sí, muchos.

He recibido entre tantos otros, siete Premios Victoria en el RADISSON VICTORIA PLAZA, entregados por la trayectoria y a la mejor Maestra, que es lo que se ve en concursos y competencias.

¿Ha viajado con la Danza?

Sí, lo hice por Argentina y en Uruguay. También he viajado para ser jurado fuera y dentro del país.

Estoy viajando para trabajar en Chapicuy, o sea que Academia Jak Dance, tiene su sucursal en Montevideo con mi hermana ayudándome, acá en Salto y en Paysandú.

¿Qué siente hoy al haber conseguido tanto?

Orgullo. De cruzarme con alumnas, que me dicen: «Jacque, que bueno todo lo que me enseñaste, no solo en lo profesional de lo que es la Danza, sino como ser humano. ¡Y a nunca rendirse!».

Aportar un granito de arena y que queden huellas en ellas, me enorgullece muchísimo.

Las personas que vienen a la Academia, aseguran sentirse como en su casa y les digo siempre que somos una gran familia y me gusta que se acerquen.

Siento que me gusta que sean parte de JAK DANCE.

Por eso los esperamos en nuestro local de Joaquín Suárez 965, ya que las inscripciones continúan abiertas.