«Este año realizaremos nuestro 10º Festival»

Mariana incursionó en el medio de la Danza, tras recibirse en el año 2006 de Profesora de Ballet y en 2009 lograr el título de Profesora de Jazz.

Ni bien culmina su carrera, estaba segura de poder conquistar una academia, ya que le gusta mucho bailar, tanto como enseñar y es que cuenta con una paciencia infinita para hacerlo.

Deseamos conocer de su trayectoria y le comenzamos consultando:

¿Cuándo son los comienzos de la Academia?

El Estudio de Baile y Gimnasia Uruguay Arte, tiene sus comienzos en el año 2010.

Donde fue sorprendente para mí porque era mi primer año y lo terminé contando con un total de cuarenta alumnas, con el esfuerzo de que mis padres me facilitaron el espacio físico para poder hacerlo debajo de mi casa, donde aún está ubicado el Estudio, en 8 de Octubre 1563.

En la actualidad contamos con Ballet, Jazz, Árabe y Español, haciéndolo de lunes a viernes. Y aunque lo hacemos en doble horario, no nos alcanza.

¿Cómo continúa la suma a esas cuarenta alumnas?

En realidad estaba muy contenta con las alumnas que me acompañaban, pero al año fue mayor el éxito, porque se duplicaron.

Terminé el segundo año con ochenta alumnas. Y de allí fui creciendo para seguir sumando.

¿Cuáles han sido los logros obtenidos?

Este año, el día 8 de noviembre, realizaremos el 10º Festival, en un evento muy especial por tal motivo.

¿Cuál es la expectativa para este 2019?

Vamos a participar de concursos y competencias. Tenemos un selectivo acá y las finales en Córdoba, donde concurriremos con mucho esfuerzo. También este año, contamos con la sexta generación de egresadas y es todo un preparativo para esas bailarinas.

En junio presentaremos la obra en María Auxiliadora de estas alumnas egresadas, con la participación de Profesoras invitadas.

¿Las inscripciones continúan abiertas?

Sí, pueden pasar luego del horario escolar, por 8 de Octubre 1563, pudiendo inscribirse para todas las modalidades y desde los 3 años de edad.