¡30 años junto a la Danza!

Cuando hace 30 años, Mónica decide instalarse como docente, es en su propio domicilio, para luego concretar el sueño de toda bailarina de hacerlo en su propio local, con un piso apropiado y con todo lo necesario en cuanto a equipamiento.

¡Nunca pensó en conquistar 30 años de trayectoria!

Al dialogar con Mónica, le consultamos:

¿Cuáles han sido los cambios hasta hoy?

En cuanto a las modalidades también hemos crecido. Comenzamos brindando clases de Danzas Españolas y hoy brindamos además, clases de Danza Jazz, Danza Clásica, Danza Contemporánea y Acroyoga, asi como también clases para adultos de Flamenco y de Zumba. Estas transformaciones se deben a que la Danza se ha valorizado más a mi modo de ver. Tanto niños como adultos, ven las ventajas de disfrutar de este arte. Otro cambio muy positivo es que ahora contamos con clases mixtas y es de destacar como también se amplió el margen de edad entre quienes hoy practican Danza.

¿Cuáles han sido los logros?

Otro logro muy importante fue instaurar un sistema de seminarios con bailarines de la ciudad de Bs. As. Llevamos 10 años de manera ininterrumpida, donde bailarines profesionales les dictan clases a nuestras alumnas y les hacen un seguimiento técnico pedagógico trimestral.

¿Que ha dejado de lado por la Danza?

No he dejado nada por la Danza. Todo lo contrario, ¡he sumado mucho!!

La Danza es parte de mi vida, todas las etapas de mi vida estuvieron vinculadas a ella. Crecí, me casé, tuve mis hijas y la Danza fue parte de cada etapa.

¿Se siente satisfecha con los frutos recogidos?

Si totalmente. Tengo un grupo de egresadas, que son mi orgullo, algunas de ellas hoy son parte del Staff de Profesoras y es hermoso contar con personas que las has visto crecer. Tres de ellas son mis hijas, a las que agradezco a la vida por haber podido transmitirles el amor por este arte.

El grupo humano tanto a nivel de Profesoras, como de alumnos y padres que conforman el estudio año a año, es hermoso.

Gracias a la Danza también he cosechado amistades muy queridas.