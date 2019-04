«Nacemos con esta pasión»

Desde 1996, Romanella se encuentra instalada con su instituto de Danza.

Asegura, que ella no ha elegido a la Danza para su vida, la Danza la ha elegido a ella, porque «es algo que se siente desde lo más profundo y ya se nace con esa pasión.

Inculcando con amor y disciplina a los alumnos para que amen y disfruten de este maravilloso arte».

Lo primero que deseamos conocer fue:

¿Cuáles fueron los cambios más notorios hasta hoy?

El cambio más notorio fue que la Danza me ayudó a sacarme la tremenda timidez que tenía de chica y poder expresarme mejor.

¿Qué ha dejado de lado por la Danza?

Hay veces que debemos sacrificar algo en la vida, aunque nos duela mucho.

El año pasado no pude estar en los cumpleaños de mi nena, ni en el de mi esposo. Realmente me sentí muy mal, pero era mi primer viaje a Orlando a una final Mundial.

Y siempre aspiramos a seguir mejorado y progresando no solo como bailarinas y profes sino como personas, para mi es lo más importante: «El Ser» de cada uno.

¿Cuál han sido los logros?

Ser nombradas en Bs As como mejor Instituto, ganándonos la Copa Mayor y mejor Maestra preparadora. Salir Campeonas en Árabe y Sub Campeonas en Lyrical categoría mayores Profesional en Orlando, fue mucha emoción.

El intercambio Dancístico en Ecuador por un mes y haber dado clases en 3 escuelas y a su vez tomar clases junto a mis alumnas y profes Melina Guimaraens y Patricia Pacin. Además de concurrir a la Residencia de Mercosur en San Pablo Brasil junto a nueve alumnas y dos madres.

Son muchos aprendizajes y experiencias increíbles que te hacen crecer internamente en lo profesional y personal.

¿Se siente satisfecha con lo conquistado?

Me siento muy satisfecha, porque todo lo que doy con amor, lo recibo con amor.

¿Las inscripciones siguen abiertas?

Sí y contamos con descuentos de amigos, hermanos, por más de una modalidad para ambos sexos a partir de los 3 años, en Luis A. de Herrera 46. Cel 099731916

Agradecemos a nuestras familias, alumnas y familias del Instituto por el apoyo incondicional. AI apoyo del Intendente Andrés Lima en los eventos para recaudar fondos y a todos los que de una manera u otra, hicieron posible que estos sueños se hayan hecho realidad.