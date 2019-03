Angelita nació un 2 de octubre de 1935, siendo la menor de catorce hermanos.

Con sus 83 primaveras muy bien disfrutadas, cuenta con una numerosa familia y una memoria de privilegio.

Vive desde hace 45 años en su barrio, donde asegura mantener una excelente relación con todo su entorno.

Un placer el diálogo mantenido con Doña «pocha» Angelita, que así comenzaba:

¿Cómo se compone su familia?

Tengo 9 hijos, 27 nietos, 38 bisnietos y 2 tataranietos.

¿Cómo disfruta una reunión familiar?

Muy lindo cuando hay un cumpleaños mío.

Tenemos que alquilar un local cuando nos intentamos reunir todos, porque somos aproximadamente sesenta. Sin contar con la familia paterna mía, llegamos o pasamos los cien.

¡Ni te digo para comer! (Sonríe).

Cuando cumplí los 80, vinieron muchos de mis hijos y nietos que casi nunca veo y eso me da una gran satisfacción.

¿Cómo fue su niñez?

Nací en la estación San Antonio y concurrí a la Escuela Nº 16 de Parada Herrería. Recuerdo todavía el nombre de todas mis maestras: la Directora era María Angélica Gómez, muy buena, al igual que Regina Venturini y Alba Uberti de Borrelli.

Era la época en que las maestras podían reprender, dejar en penitencia, de rodillas y tirar de las orejas.

Yo era terrible, pasaba por los gurises y les pegaba.

Había bebederos donde ellos tomaban agua y yo pasaba y les empujaba la cabeza para abajo.

¡Pero como no me iban a dejar en penitencia! Me hacían escribir cien veces: «Debo portarme bien».

¿Ve diferente su crianza con la de hoy?

Sí, claro.

Por ejemplo que no podíamos estar sentados escuchando lo que hablaban nuestros padres.

Les decíamos: «Si señor, no señor» a ambos.

Mi padre falleció a los 102 años, siendo muy fuerte, nunca estaba enfermo y era su trato tan lindo.

Hoy sentimos incluso, como que los chicos ignoran a las personas mayores.

¿Cómo eran sus calificaciones en la escuela que concurría?

Horribles, porque copiaba todo a mis compañeros.

Les digo a mis nietos: ustedes no hagan lo que hacía la abuela. Había en ese entonces, solamente hasta 4º año.

Y tampoco estudiar nada luego. Mis padres eran muy pobres y no había dinero para eso. Mi padre nunca fue a la escuela, no sabía leer y a mi madre le enseñaron en la casa.

¿Cómo conoce a su esposo?

Porque trabajábamos en la misma estancia y fue amor a primera vista. Yo tenía 15 años y él tenía 30.

Y a los 16 años míos, nos fuimos a vivir juntos y a los 25 de estar juntos, nos casamos.

¿Cómo fue la llegada del primer hijo?

Fue de una niña. Hermoso. Vivíamos en la estancia de Azanza en Itapebí y allí nacieron todos mis hijos.

Mi esposo trabajaba con los tractores y luego quedó de casero de la estancia y yo de cocinera.

La llegada de los niños fue la excusa para yo dejar de trabajar y nos vinimos para el centro, donde estamos viviendo aún.

¿Pudieron estudiar sus hijos acá en la ciudad?

Algunos si, otros trabajaban y algunos tuvieron que dejar porque falleció mi esposo a los cinco años de estar instalados acá en la ciudad.

Algunos se fueron para Montevideo y se casaron allá.

¿Se adaptó en la ciudad?

Tuve que adaptarme, pero todo fue muy difícil.

¿Con que disfrutaban en la estancia?

De la paz que había afuera, en el campo, andábamos todos juntos y parece que éramos más unidos. Ahora todo cambió. Pasa que uno está en un lugar que disfruta y cuesta adaptarse, lleva su tiempo el hecho de cambiar de domicilio.

¿Con qué disfruta hoy?

Con mis nietos, a veces hay una buena parte de ellos conmigo y la familia.

Estoy jubilada pero muy bien.

A veces me falla la cabeza, pero a veces nomas (sonríe).

Estuve por muchos años, trabajando como doméstica con Pedro Scirgalea. Crié a su hija Carla y a su hermano Leandro. Y luego a los hijos de Carla.

¿Cocina aún?

Sí, hasta hace muy poco nos turnábamos con mi hijo. Pero me gusta hacer tortas o un asado en el horno con ensaladas.

¿Cómo está su salud?

Ando para todos lados. Me siento súper bien y no tengo ninguna nana.

¿Cómo ve a la mujer de hoy?

Muy bien. Mucho mejor que antes.

Porque es todo distinto. Pasaba ella desapercibida, hoy tiene más participación. No hacía lo que vos haces, por ejemplo que estás haciéndome este reportaje.

Antes había más domésticas, no pudiendo contar con esta multitud de trabajos que hay hoy en día.

Pero era lindo igual.

Hoy las veo correr para todos lados, porque no da el tiempo.

¿Qué le dejan estos años transcurridos?

Mucha felicidad.

A veces me pongo a pensar, que a no ser el fallecimiento de mis padres, mi hija mayor a la semana de haber nacido y otra en un accidente, todo lo demás fue bueno en mi vida.

¿Cuál es el mensaje que desea enviarles a las mujeres en su día?

Que tengan fe en la vida para que sean felices.

Que piensen el futuro en forma positiva.

Porque hay que pensar: «Si yo me caigo, todo se va para abajo».

Y divertirse como yo hago, pensando siempre en positivo, yendo para adelante. Paseando donde podemos, yo con mis nietos y a lo de mi hermana que está con 92 años.

Dando bromas y riéndose como me gusta a mí, de pequeñas cosas.

Con Carmen Olga Gelpi Pucurull.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación.

Directora de Medios de comunicación.

«Heredé de mi padre la pasión por los medios»

Brillante en su profesión de Licenciada de la Comunicación, Carmen ha asumido la Dirección de diferentes medios, en una empresa familiar creada por su padre, el visionario Dr. Carlos Gelpi.

En su disfrute con la actividad laboral y en la compañía de su hermano Carlos, se encuentran Canal 8 Televisora Salto Grande, FM Siglo XXI, Cable Visión Salto, Cable Visión Artigas, Tele Cable Mercedes y Canal 10 Bella Unión.

A Carmen le gusta viajar ,estar en familia y con amigos.

En una simpática entrevista para este Día de la Mujer, así dialogamos:

«Llevó el nombre de mis dos abuelas y el de mi madre», comienza diciéndonos.

¿Fue su infancia entre medios de comunicación?

Mi infancia se desarrolló en Salto entre la televisión y la radio. Mi padre, un visionario… comenzó en el año 1970 poniendo en Salto uno de los primeros canales de televisión del interior.

Después continuó con Radio Tabaré, siempre apostando al interior desarrolló Radio Regional en Constitución, Canal 10 de Bella Unión y a medida que evolucionaron los medios puso FM Siglo XXI y empresas de televisión por abonados.

Fue un enamorado de los medios y supo pasarme esa pasión por la comunicación.

Recuerdo los viajes a Bella Unión donde había que ponerle un protector al parabrisas, las Navidades en la galería del Hotel los Cedros donde estaba Radio Tabaré, las idas y vueltas a Constitución y el caloooor!!

¿Cómo se siente hoy siendo empresaria de medios?

Me he desarrollado y preparado para esto, por lo que hoy estoy súper capacitada para estar al frente de la empresa familiar, el compartir esto junto a mi hermano, me genera una gran satisfacción y gratificación. Cuando mis hijos eran pequeños mi mayor compromiso laboral lo desarrollé en Montevideo, empecé a ir a las reuniones de directiva de Andebu donde fui Presidente de la Modalidad de Televisión Abierta del Interior durante 10 años.

La confianza y la preparación que fui adquiriendo

me llevaron a presidir por dos periodos en la Cooperativa de Radios del Interior (CORI).

Cuando los chicos fueron más grandes, empecé a viajar semanalmente al interior lo que implicó un cambio de roles en mi familia ya que dejaba un vacío (y mis hijos eran pequeños), así que se requirió la participación de todos en las labores domésticas y una mayor presencia del padre en el hogar.

¿Qué le atrae más: la radio, la televisión o prefiere leer?

La radio me encanta y hoy por hoy puedo decir que la mejor programación local, la tenemos con la Siglo XXI (101.5 FM)

¿Cómo se compone su familia?

Mi marido, con el cuál hace 30 años que estamos juntos, donde hemos pasado buenos y complicados momentos. Mis dos hijos, Micaela de 25 años que es economista y está haciendo un Master en Finanzas en Barcelona, y Christian de 22 años que también está en el exterior haciendo una pasantía en Dirección de Empresas en Londres. Mi hermano Carlos y toda su familia (Gloria, Carlitos, Joaquín e Inés)

También está mi hijo de 4 patas Firulais, que es un hermoso Viszla.

Lamentablemente perdí a mi papá hace un mes aproximadamente, el cual era un gran compañero y un maestro, siempre apoyándome para que me desarrollará personal y profesionalmente.

Como se darán cuenta me encuentro con el nido vacío,

comenzando a vivir una nueva etapa.

¿Qué debe tener una mujer, para ser su amiga?

Las amigas son muy importantes en mi vida, tengo muchos amigos varones y muchísimas amigas mujeres.

El tiempo y la distancia no importan, una amiga es una amiga para siempre, soy como Roberto Carlos «tengo un millón de amigos».

Gracias a mis amigas estoy siempre acompañada acá en Salto, en Montevideo o donde sea y así la vida es más llevadera.

¿Qué no perdonaría?

La traición

¿Cómo disfruta su tiempo libre?

En familia y con amigas, siempre me hago un tiempo para ellos.

¿Ha disfrutado con viajes?

Mi vida es un viaje, siempre estoy viajando, tengo muchísimos kilómetros dentro de Uruguay y por suerte también he viajado bastante al exterior.

¿Le interesa la política?

Sí, me interesan los temas relacionados a los niños, niñas y adolescentes, también los temas relacionados al compromiso social pero para llevar adelante las tareas políticas necesitas mucho tiempo, que dedicarle.

Creo en la democracia y en la libertad de expresión.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

¡Qué pregunta! Ni idea lo que me va a deparar el futuro.

Me gustaría seguir trabajando porque amo lo que hago,

pero actualmente los desafíos son enormes, estamos viviendo una época de cambios tecnológicos y cambios en el consumo de los medios de comunicación tradicional.

Me gustaría seguir compartiendo mi vida con mi pareja y ojalá tenga nietos.

¿Pendientes?

Meditación, fotografía, y pintura.

Si para el día de la mujer, pudiera elegir entre dos deseos,

¿Cuál sería?

No sé si es un deseo pero sí, les dejaría un consejo.

Prepárate con una buena educación, cree en ti.

Ten confianza en ti misma y cuando encuentres resistencia en tu camino no pienses en abandonarlo sino que esos tropiezos te hagan más fuerte.

Se tú misma, trabaja en equipo. Mantén un balance entre el trabajo y la familia.

Disfruta a tu familia y no permitas que los problemas y dificultades del trabajo afecten la vida familiar.

Es difícil pero no imposible…y por último, vive la vida con alegría!!

Con Aline Bisio. Empresaria y principal de Rectificaciones Bisio

«Las mujeres hoy somos multi tarea y logramos organizarnos»

Aline desempeña su labor en empresa Rectificaciones Bisio, un emprendimiento familiar desde hace muchos años, actualmente junto a un grupo importante de colaboradores.

Lo hace como Jefe Administrativo, supervisando y llevando adelante el área contable.

La empresa juega un rol fundamental en el medio, ya que su trayectoria le permite una vasta experiencia, con absoluta confiabilidad.

Trabajando tanto en el área privada como con reconocidas empresas del medio que supieron transitar junto a Rectificaciones Bisio, el mismo camino por tantos años.

Destacable además, las solicitudes del servicio que convocan a la empresa de diferentes partes del país.

Convocamos a Aline para transmitirles su narrativa.

Tanto de su responsabilidad para continuar llevando adelante un emprendimiento que data de un tiempo privilegiado, con todo el desafío que ello implica como mujer empresaria, siguiendo los pasos de su papá:

¿En qué sector de la empresa se desempeña y cuál es su rol dentro de ella?

Estoy en la parte administrativa contable general de la empresa.

Nos distribuimos las tareas y llevamos en Salto toda la administración de sucursal Paysandú, además.

Yo me dedico a liquidaciones, pagos en general y a la supervisión.

Las tareas con los nuevos sistemas de computación son todas más rápidas y más sencillas. Incluso los pagos en general lo llevo a cabo por medio de internet.

¿Qué servicios concretamente brinda Rectificaciones Bisio y a qué clientes están dirigidos?

La empresa rectifica motores como lo dice la palabra y vendemos los repuestos para los mismos.

Es el sanatorio y el CTI del motor de un auto, o el vehículo que sea.

Está dirigido a todo cliente, también mucho más que antes van mujeres, a veces el cliente va sólo o con el mecánico que es el que se lo va armar, luego de que esté pronto nuestro trabajo.

Se reparan también maquinaria agrícola, naval y ferroviaria.

¿Cuantos años de trayectoria asume Rectificaciones Bisio?

Se inicia en 1936 con mi abuelo y al fallecer muy joven, mi padre con tan solo 13 años y la ayuda de sus tíos, continuó con ese gran desafío a esa edad.

¿Desde cuándo acompaña usted a la empresa?

Desde hace casi 27 años.

Empecé de cero aprendiendo y conociendo. Luego me enseñaron el manejo administrativo.

Personas valiosas de muchos años de trabajo, hasta que se jubilaron. Y por un tiempo quedé sola en la oficina. También tuve un gran maestro que fue el Cdor. Eduardo Minutti, con el cual aprendí mucho.

Actualmente somos dos hombres y dos mujeres en la parte administrativa.

¿Ha tenido desafíos importantes transitados junto a ella?

Hoy como cada día, es un desafío y las cosas cambian mucho.

Mi primer desafío, fue la importación de máquinas que se trajeron de Italia.

Fue un gran logro verlas llegar y hoy seguimos haciendo importación de repuestos que siempre son desafíos.

Todo cambia muy rápido, todo es más ágil que antes.

¿Se logra llevar adelante satisfactoriamente en tiempo, el hogar y el trabajo?

Si, se logra, hay que hacerlo como den los tiempos.

Para las mujeres de hoy que trabajamos fuera del hogar, también lo hacemos dentro de él. Me consideró bastante organizada en ese aspecto.

No hay nada que no se pueda cuando hay muchas cosas pendientes por hacer, me hago un orden de las cosas y las voy tratando de solucionar.

¿Además de las tareas que desempeña, con que suele disfrutar en su vida?

Me gusta reunirme con amigos, en familia siempre los fines de semana y salir con amigas sólo mujeres, es muy lindo poder intercambiar y compartir ideas. Tengo amigas de toda la vida.

Y una hermosa amistad también con familiares.

¿Cómo está compuesta su familia?

Mi esposo y mi hija de 23 años.

¿Siente que la mujer de hoy está preparada para ser empresaria?

Absolutamente.

La mujer es tan profesional como un hombre y cada vez mejor preparada. No tiene por qué ser discriminativo como se sigue dando en algunos casos.

¿Cuáles son las características más importantes en general de la mujer de hoy?

Planificar su vida personal y laboral. La mujer de hoy se preocupa más por su cuidado personal. Tenemos gran instinto maternal, somos madres e hijas, somos comunicadoras, estamos siempre en contacto con nuestros sentimientos más que los hombres, ya sea como llorar y desahogarnos.

A veces nos tocan situaciones muy difíciles en la vida y hay que tratar de salir adelante lo mejor que podemos.

Como siempre digo somos multi tarea podemos realizar varias cosas a la vez sabemos organizarnos de forma de acabarlas y poder relajarnos en tiempos libres.

Y la mayoría somos independientes.

¿Se siente satisfecha con el rol que desempeña?

Sí muy satisfecha, hago todo lo que puedo.

Tengo en todo aspecto gente muy confiable y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas que la tecnología nos obliga.

¿Un mensaje a la mujer en su día?

Quiero desearles un muy feliz día a todas las mujeres trabajadoras, que ponen el corazón y el esfuerzo en cada jornada

Y que hay que seguir luchando por igualdad de condiciones en nuestra sociedad.

Con Nancy Ester Taruselli de Panissa. Docente de música-Pianista-Empresaria

Directora del Coro de Padres de Colegio Salesiano

«La mujer debe dar lo mejor de cada una para enriquecer el mundo»

Siendo Ester la menor de cuatro hermanos, logra estudiar, siguiendo el curso de su deseo y dedicarse a la música.

Se define como una mujer autodidacta, a la que le gusta mucho además, escribir.

Al casarse, entre sus sueños estaba el de ser madre y lo consiguió, con la llegada de tres hijos, con los que mantiene un gran apego, haciéndola sentir plena.

Con una increíble inclinación por el arte, hoy sigue disfrutando con sus actividades.

Merienda de por medio, Ester nos narra su historia para compartirla con ustedes:

«Tuve una niñez muy feliz, tengo los mejores recuerdos de mis padres y me emociona hablar de ellos» nos dice.

Con una madre muy presente y ambos, muy dispuestos a brindarnos como padres, su apoyo.

Fueron dos seres maravillosos y luchadores y yo mamé ese luchar, con la fuerza que me da.

Por ello tuve la oportunidad de estudiar, siguiendo el bachillerato de medicina, para luego casarme.

¿Qué deseaba ser de grande?

Artista.

Y quiero serlo. Me encanta ser pintora, bailarina, con espectáculos artísticos, pero antes no estaba tan abierto a todo.

Hoy hay excelente lugares como para estudiar lo que uno desee.

La vida me dio la posibilidad de desarrollar el arte y estoy segura, que a lo que me vuelque, lo logro.

Siempre me gustó dibujar y fui incluso a lugares a aprender, pero descubrí que no me gusta estar encerrada.

Si, al lado del río, en un espacio al aire libre, en paz.

¿Cuándo se decide por la docencia de música?

Mientras estaba de novia.

Para mi era un gran cambio el casamiento e irme para afuera, porque tenía ya alumnos.

Cuando llegamos a nuestra casa, me puse en contacto con una escuela de Laureles y allí comencé a trasladarme en ómnibus.

Involucrándome cada vez más, con la docencia y asi anduvimos por diferentes zonas de campaña.

¿Tocando algún instrumento además?

Sí, toco piano que una compañera, María Elvira me regaló.

Sentía ansias de superarme aprendiendo, mientras mi esposo en ese entonces, trabajaba mucho en la campaña.

¿Hasta cuándo se quedan afuera?

Hasta que mi hijo mayor comenzó la escuela y nos trasladamos para la ciudad de Salto, instalándonos en el centro.

¿Cuántos hijos continuaron llegando?

Cuando llegamos de nuevo acá, yo ya contaba con Jorge Luis, Paulina y Esther. Actualmente mi familia termina de conformarse con mi nieto Facundo y mi bis nieto Santino.

¿Cuál era su expectativa de vida al volver a la ciudad?

Mejorar en todo, además de que mis hijos lograran concurrir a la escuela.

De todas formas mi esposo se quedó afuera y venía los fines de semana y como vió que estábamos tan unidos, se presenta a un llamado de parte de la Intendencia y sale sorteado con la tarea de inspector de tránsito.

¿Qué le molesta?

Como mujer me pone mal la incomprensión.

Pienso que todas valemos y lo que hacemos es con amor.

Si lo consiguiéramos, tal vez estaríamos mejor en la parte femenina, con la tolerancia y los valores que hemos perdido. Solo nos lleva a lastimarnos y a alejarnos.

¿La mujer de hoy es diferente a la época en que usted se casó y tuvo sus hijos?

Me crié con una madre que tenía muy clara su visión, muy segura.

Veo que la mujer de hoy, mirando a mis hijas, ven todo muy claro también.

Estamos aprendiendo todos los días y nos hemos equivocado, pero somos mujeres firmes.

Creo que lo primero que tenemos que hacer como mujeres, es valorizarnos como personas.

¿Cuánto estuvo en la docencia?

Aproximadamente treinta años, primero ganando un concurso en INAME, luego otro con el área musical para continuar.

¿Cómo llega al Coro de Padres del Colegio Salesiano?

Estaba en ese entonces el padre Félix y hubo un motivo especial para un evento. Con Elizabeth Chaibún éramos docentes y nos convocan con la idea de conformar el coro, que comenzó en el 2000.

Hoy somos treinta integrantes, que concurrimos a eventos y a Colegios. Muy unidos.

¿Cómo es para usted, continuar con el emprendimiento familiar?

Como estuve siempre muy al lado de Luisito mi esposo, me siento muy involucrada en la panadería. Mi hijo siguió con la suya y yo con mis dos guerreras muy unidas.

Soy una agradecida por tener a mis hijos. Son lo máximo para mí.

¿Cuáles son sus planes?

Entre lo que tengo pensado, hacer excursiones que me encanta.

Me gusta la locución, el periodismo, la comunicación con las personas y a lo mejor lo hago.

Y algún día, tendré que hacer la presentación de mis libros, con mis narrativas cortas y románticas(sonríe).

¿Volvería a vivir su vida de nuevo?

Sacaría algo de ella, pero si, la volvería a vivir.

Tuve unos padres bárbaros, un esposo que fue un orgullo ser su esposa y unos hijos fantásticos.

Soy la vida que me tocó y en eso soy muy agradecida, aunque a veces me ha hecho sufrir.

¿Los clientes que llegan al comercio, la escuchan en el piano?

Si, pero yo amo la cumbia, los temas brasileros y me gusta la música toda. Con miesposo bailábamos en la calle, en todos lados.

¿Un mensaje a las mujeres que nos lean?

Que siempre luchen por su sueño.

Las mujeres tenemos mucha fuerza y sobre todo mucho amor para transmitir, brindar y así las cosas se logran. Marcando la diferencia en lo que uno hace.

La mujer debe dar lo mejor de cada una, para enriquecer el mundo.

Somos seres muy importantes.

Con María de los Ángeles Machado. Directora de INR de Salto

«En algunos aspectos y en perspectiva histórica la mujer está mucho mejor posicionada»

Su desempeño como una mujer, civil y de carrera Operadora Penitenciaria, lleva a María de los Ángeles a estar al frente de la Dirección de INR.

Es la primera mujer en Salto al frente de la Unidad Penitenciaria.

Las tareas de gestión penitenciaria, están en un lugar de toma de decisiones que son coordinadas con el equipo de Sub-directores, que atienden diferentes áreas como la Administrativa, Técnica y Operativa.

En la estructura del INR, existen protocolos a cumplir, existe la junta de tratamiento, integrada por todas las áreas, quien es María de los Ángeles, la encargada de realizar el desarrollo de la planificación técnica a aplicar en la Unidad.

Cuando en otras partes del país, han existido policías y civiles técnicas, al frente de unidades penitenciarias.

Se prestó la oportunidad en este 8 de marzo, para conocer a María de los Ángeles Machado y para que nos narre, sobre esta tarea tan particular para una mujer:

¿Hubiese pensado en lograr este lugar de trabajo?

Si bien en nuestro sistema las designaciones no son por concurso, para acceder a ella se realiza la evaluación correspondiente por parte de la Dirección Nacional, en la cual se buscan perfiles determinados para cubrir las mismas.

¿Qué significó para usted ser nombrada Directora de la Cárcel de Salto?

A nivel profesional y en el curso de la carrera funcionarial, es muy importante, sobre todo si se evalúa el contexto y que uno es parte de un proceso innovador del que estamos en curso.

Que se designe a una mujer y civil al frente de un centro penitenciario, habla de ese cambio de rumbo en la política institucional.

Entonces, es un reconocimiento importante, que me produce un gran orgullo, pero que también va acompañado de un compromiso.

¿Qué condiciones debe tener una mujer para ocupar dicho espacio laboral?

Pienso que es indistinto a las condiciones que tiene que tener un hombre.

Creo que las condiciones o cualidades que me han visto quienes me han evaluado y han tomado la decisión para que yo esté como Directora, seguramente no sea el común denominador para otras personas y en otros ámbitos.

No lo digo tanto por mis compañeros y compañeras de trabajo, ni tampoco tanto por las internas e internos, que me conocen desde antes, cómo soy y cómo trabajo.

Las condiciones que tengo seguramente van en línea, en cuanto responden a este cambio de política institucional.

Por ejemplo, sabido es que el Ministerio del Interior tiene por su propia naturaleza una estructura muy vertical y de la cual evidentemente soy parte.

Esto no quita que en el día a día en diferentes ejes de trabajo que desarrollamos, nos exijan a tener un comportamiento más horizontal, de actuar desde lo colectivo pero desde el vamos. Es decir, siempre me cabe en la Unidad la decisión final, por responsabilidad del mandato, pero la impronta en el día a día es la de trabajar en equipo, de evaluar conjuntamente las situaciones, de pensar en colectivo las soluciones, de darle cabida a quien tiene puntualmente en cada caso la experiencia, conocimiento y dominio de ciertos temas específicos y de distribuirnos las tareas de acuerdo a cada circunstancia, los perfiles, etc.

Entonces, no creo que sean condiciones que tenga que tener yo por ser mujer, sino que mucho tiene que ver con las condiciones que generamos en el entorno, justamente para que esto no pase, para que a una mujer no se le pida que tenga condiciones diferentes a las de un hombre para la misma tarea.

¿Es importante el carácter?

Sí, el carácter es fundamental, pero no hablo de cierto estigma de que hay que tener un carácter duro o lo asociemos a ese rasgo únicamente.

Sí, un carácter con «don de mando» por decirlo de alguna manera, pero en este caso vale también tener un carácter dinámico, proactivo, muchas veces pragmática y con ideas claras.

¿Tiene muchas amigas?

Mucha gente a la que quiero mucho y algunas amigas y amigos, que son bastión fundamental para la vida de uno.

¿Qué no perdonaría?

Tanto a nivel personal cómo a nivel laboral, no tengo capacidad para perdonar la traición.

¿Cómo ve a la mujer hoy?

En algunos aspectos y en perspectiva histórica, mucho mejor posicionada.

Han habido avances muy importantes, basta recordar los insucesos que dieron origen a la conmemoración del 8M y cuántos derechos, cuántos espacios se han logrado en el transcurso de esa historia de lucha.

Pero siendo coherente con el razonamiento que veníamos dando anteriormente, no es un proceso lineal y plenamente exitoso. Y la violencia de género es el mayor testimonio de un accionar machista intolerante.

Si para el día de la mujer, pudiera elegir entre dos deseos, ¿Cuál sería?

Uno no puede desear cosas que por lógica, se deberían dar de manera natural.

Debería existir una sociedad que no plantee diferencias de género. Si educamos desde el inicio a nuestros hijos e hijas, en una sociedad que tienda a procesos igualitarios, no hablaremos nunca más de inequidades.

La verdadera historia del origen del Día de la Mujer

El 8 de marzo de 1957 la manifestación de las trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York, en la que murieron 120 mujeres, inició la lucha por la igualdad en todos los aspectos

1857. Ese es el año en el que se originó el Día Internacional de la Mujer. No fue una celebración. Aquél 8 de marzo de 1857 cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a la calle para protestar por los bajos sueldos que percibían (eran menos de la mitad de lo que cobraban los hombres) y por las pésimas condiciones en las que trabajaban. Aquella manifestación acabó mal, con la Policía dispersando la protesta. 120 de las mujeres que decidieron gritar por la igualdad fallecieron, pero las trabajadoras no se dejaron amilanar y dos años después fundaron su primer sindicato

Desde aquel histórico 8 de marzo la fecha se convirtió en un punto recurrente para las protestas de las mujeres. Fecha que a día de hoy conmemoramos como un paso adelante en la igualdad del sexo femenino en la sociedad y en su desarrollo como persona.

En el año 1909, se celebró por vez primera un día nacional de la mujer, siendo este declarado el 28 de febrero por el Partido Socialista en EE.UU. La fecha sirvió de escenario para numerosas protestas bajo el lema «Pan y Rosas», en el que el pan simbolizaba la seguridad económica y las rosas la calidad de vida.

Al año siguiente, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta se aprobó por unanimidad por la conferencia, que contaba con más de 100 mujeres pertenecientes a 17 países distintos, entre las que se encontraban las primeras tres mujeres elegidas al parlamento de Finlandia

La reivindicación de un Día de la Mujer vivió su bautizo de sangre el 25 de marzo de 1911, también en Nueva York. La fábrica de camisas Triangle Shirtwaist ardió en la madrugada con centenares de mujeres que trabajaban en el interior de aquel edificio de diez plantas y que no pudieron escapar de las llamas porque los propietarios habían bloqueado todos los accesos para evitar robos en su interior. La dramática escena en el corazón de Manhattan conmocionó a la opinión pública y costó la vida a 146 mujeres murieron. ABC describió a sus lectores de la época las escenas vividas como de «pánico horroroso». La mayoría de las víctimas eran jóvenes inmigrantes, de origen judío e italiano, que se ganaban precariamente la vida en el taller textil de la firma.

Un cambio en las leyes laborales

La tragedia, que coincidió con las habituales protestas que se desarrollaban año tras año en el mes de marzo, sirvió para que las leyes estadounidenses comenzaran a recoger mejoras en la seguridad en el trabajo en el sector industrial. El incendio de la fábrica valió, además, de aldabonazo para la causa de las mujeres trabajadoras y del internacionalismo obrero en general en todo el mundo. El sindicato Women’s Trade Union League y el International Ladies’ Garment Workers Union organizaron muchas de las protestas contra esta tragedia, entre las que destacó el desfile funerario silencioso, que reunió a una multitud de unas 100.000 personas.

Pocos años después, las mujeres rusas eligieron el último domingo de febrero de 1917 para convocar una huelga bajo el lema ‘Pan y Paz’. Los dirigentes políticos se opusieron a su celebración en ese día, pero las mujeres siguieron adelante pese a todo.

La caída del Zar y la llegada de un gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto. También ellas tenían en mente marzo. Aquel histórico domingo era 23 de febrero según el calendario juliano, que entonces se utilizaba en Rusia; sin embargo, según el calendario gregoriano, utilizado en otros lugares, era 8 de marzo.

Habría que esperar hasta 1977 para que la Organización de Naciones Unidas convirtiera la jornada del 8 de marzo en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, «para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida//www.elcomercio.es de la mujer».

La ONU y la Igualdad de Género

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.

Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la Organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

http://www.un.org/