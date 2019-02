Se encuentra abierto el período de inscripciones en el centro CECAP de Salto en Rivera 864 de 8.00 a 13.00 horas.

Estos centros funcionan en varios puntos del país, a través de talleres experimentales con jóvenes y adolescentes de 15 a 20 años, que no estudian ni trabajan, mediante una experiencia educativo-laboral, en contacto con herramientas de trabajo.

Se trabaja además, en diferentes áreas de acompañamiento y acercamiento al mundo del trabajo.

Los talleres que se brindan son los siguientes: construcción, cuero, gastronomía, vestimenta, carpintería y peluquería, entre otros.

Es una propuesta educativa pública de carácter integral dirigida a adolescentes de 15 a 20 años que se encuentran fuera del sistema educativo formal y no trabajan. Cuyos objetivos son: Generales: Educación Integral y la posterior reinserción en el ámbito educativo formal.

El Programa CECAP – CES surge de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Consejo de Educación Secundaria (CES).

Desde el 2006, CECAP brinda en Montevideo, la opción de culminación del Ciclo Básico de Enseñanza Media, a todos aquellos alumnos que se encuentren sin culminar el mismo, o en algunos casos, sin haberlo comenzado, y desde el 2007 en el Departamento de Rivera.

En los centros CECAP, los jóvenes tienen la oportunidad de cursar un taller ocupacional: vestimenta, carpintería, construcción, peluquería, gastronomía, constru – verde entre otros, así como áreas transversales tales como: Informática, Ed. Física, Conocimientos Básicos, Danza, Plástica, Percusión, etc.

Desde el 2013 se comenzó a implementar en CECAP la “Adaptación Curricular del Plan 2009″ el propósito de adecuar los tiempos pedagógicos del CES a los centros CECAP.

El mismo está dirigido a los estudiantes de los centros CECAP (jóvenes entre 15 y 20 años) que asisten al mismo, en el marco del PNET (Plan Nacional de Educación y Trabajo).

Perfil Docente y Metodología de Trabajo es necesario entender que se necesita un perfil docente específico para el trabajo en los PEP y en particular para CECAP, teniendo en cuenta el alto grado de vulnerabilidad social de los estudiantes, así como su reiterado fracaso y/o tendencia de desvinculación de las propuestas educativas en el sistema formal/ tradicional. El Docente deben tener claro aspectos tales como: flexibilización curricular, innovación en la práctica áulica, adecuación al contexto, trabajo en equipo y por proyectos, en un régimen de docencia compartida y trabajo personalizado con los jóvenes.

Además del trabajo interinstitucional, con las distintas propuestas que ofrece CECAP, las cuales ya fueron mencionadas; deberá lograr articular el trabajo en equipo con sus colegas del CES y con el equipo de CECAP, dado que es esencial de la propuesta pedagógica.

Las coordinaciones docentes son de carácter obligatorio (ver horarios en la web), siendo un espacio de intercambio y formación permanente.

El equipo de docentes, esta acompañado en Montevideo y Rivera por una Unidad Coordinadora, integrada por un Coordinador Académico por el CES, y Profesores Referentes, por ambas partes conveniantes ( MEC y CES) , que se encargan del seguimiento de los procesos educativos de los estudiantes.