Siendo la mayor de tres hermanos, Nella se encuentra radiante y con una mente privilegiada.

Lleva ya un tiempo en Residencia de SOL, donde ha conseguido compartir un disfrute total junto a sus compañeros.

Su familia se conforma por dos hijos y dos nietos, quienes mucho la consienten.

Dialogamos animadamente desde el comienzo y de esta manera:

¿Dónde nació?

En Salto, en calle Joaquín Suárez 228.

¿Qué recuerdos guarda de la casa donde se crió?

¡Recuerdo bastante! Diría que era una casa más bien grande, con tres dormitorios, living comedor, baño, cocina, pero todo muy amplio.

¿A qué juegos disfrutaba?

A la rueda rueda, a la rayuela, entre tantos.

Teníamos a nuestras tías, todas solteras en la zona del Abasto de Barrio Artigas y nos íbamos en el ómnibus de Barla. Donde jugábamos mucho y no nos queríamos venir nunca.

Era un placer, porque nos reuníamos los domingos todos en familia, con el famoso pollo estofado.

¡Riquísimo!

¿Tuvo muchas penitencias?

No, porque éramos dóciles, si nos reprendían, nos callábamos.

Pienso que por nuestro carácter, no fueron muchas.

Pero sí, había reglas de que hasta las 17 hs. por ejemplo, se podía estar afuera con los otros vecinos chicos, después teníamos que entrar, porque había deberes y tareas para hacer de la casa.

¿Tuvo oportunidad de estudiar?

Soy Bachiller en Ciencias económicas. Y empecé a trabajar como Docente en Diferentes Institutos, comenzando en el Liceo Zona Este.

Guardo tantos recuerdos, tantos, que de alguno y otro alumno, todavía me acuerdo.

¿Había amores de adolescente?

(Lleva sus manos a la cara) Te puedo contar de mi primer amor. Con 14 años.

¡Yo me enamoré de un muchacho!

Pero no pasó nada, porque creo que él ni se enteró.

Yo lo veía venir y era tan tímida, que me escondía para que el no me viera, ¡pero me encantaba!

¿Por qué no se dió esa relación?

Porque él no gustaba de mí y yo además, era muy tímida.

Cuando lo veía a una cuadra de distancia, me temblaban las piernas.

¡Pero era un amor platónico!

Y después llegó José mi esposo.

¿Cómo lo conoció?

Nos conocíamos de siempre, porque vivíamos en la misma cuadra pero fue con la creciente del año ´59 que fue fatal. Nace una conversación y de allí el afecto amoroso.

Estuvimos siete años de novios, hasta que él me propone casamiento.

¿Cómo fue su boda?

Nos casamos por civil y lo compartimos con una reunión entre amigos y familiares, ya que mis tías eran realmente un apoyo en todo.

Siempre estaban presentes, al igual que mis padres que eran un amor.

¿Cuándo llegan sus hijos?

No demoraron mucho, yo era muy joven.

Llega primero José Luis y luego María Alejandra.

Y fueron la alegría del hogar, demasiado diría.

El día en que nació José Luis fue maravilloso, porque la cuadra entera estaba en casa.

Éramos todos los integrantes una sola familia. Excelentes vecinos, viviendo muy unidos en Joaquín Suárez.

De reunirnos en el muro del Sanatorio Uruguay y pasar horas allí.

Y hasta ahora pasa ésa unión.

¿Le dió trabajo la crianza de sus hijos?

De mi hijo más que la nena.

Porque él era medio terrible, porfiadito (sonríe).

Lo ponía en penitencia, pero para que el la terminara, también la hacía yo. Haciendo alguna tarea juntos.

¿Cómo vivió la llegada de los nietos?

Tengo dos, uno de José Luis y otro de María Alejandra. El primero se llama José Antonio y María Alejandra tuvo una nena.

¿Vienen seguido a verla?

No como yo quisiera pero vienen, o me llaman por teléfono.

¿Les traen regalos?

Si, siempre me traen algo, pero yo no pido nada.

Ellos me miman mucho, eso sí.

¿Con que le gusta disfrutar con ellos?

Con salir.

Me gusta mucho salir a pasear, cuando me vienen a buscar en el auto. Siempre me gustó salir, ir a la costanera y andar mucho.

¿Acostumbra a consentirlos a sus nietos?

¡Si, ni hablar!

Me encanta consentirlos, son muy mimosos míos.

Pasa que desde siempre los cuidé todo lo que pude, llevándolos a la escuela, quedándome con ellos cuando los padres iban a trabajar.

Ahora no lo hago, porque estoy acá y ya están grandes.

¿Qué le gustaría hacer con ellos hoy que ya están grandes?

Estar más juntos.

Estamos a cinco cuadras.

Yo puedo ir siempre allá y ellos también vienen todos los días y eso nos complementa como familia.

Es una suerte que estemos tan cerquita. Es un «pegote» muy grande con ellos.

¿Cómo llegó a SOL?

Cuando SOL se instaló hace muchos años,

yo me hice su socia, más que nada por el servicio de acompañantes.

Luego cuando me vine, me hacen sentir muy bien. Me atienden maravillosamente.

En mi casa es imposible poder estar, porque no me querían dejar sola, ya que mi familia trabaja mucho.

Me encantaría poder estar más activa, cuidando mis plantas, con los helechos que son los que más me gustan.

Extraño el movimiento que yo tenía.

¿De que se siente orgullosa?

De mis logros, que fueron muchos.

De mis hijos y de mis nietos, que amo.

¿Qué le gustaría decirle a sus nietos?

Decirles que sigan como hasta ahora, estudiando.

Ellos saben que vendrán muchas cosas, pero lo primero es el estudio que deben realizar.

Que sean amables, simpáticos, que se hagan querer y sean buena gente.

Que los quiero mucho a todos y extraño a mi nieta que no está en Salto.

