Cuando convocamos a Roberto nuevamente, nos respondió con mucha alegría.

Y lo hicimos, por ser un abuelo doblemente feliz.

Disfrutando de su nieto Sebastián y de la pronta llegada de otra nieta, que le quitará el sueño como el primero.

Luego de transitar por un período complicado de salud, pero felizmente recuperado, Roberto continúa desempeñando su tarea como Panadero, junto a su esposa Mónica, su hija Karen y su hija de corazón Yeny, con sus respectivas familias.

Siendo el mismo hombre positivo y con una fé que conmueve.

Disfrutemos de esta entrevista, para conocer como continuó su salud luego del tratamiento que Salto se animó a apoyar:

¿Cómo está hoy su salud?

Muy bien.

Actualmente, realizo un tratamiento con Crotoxina y Ozonoterapia, con excelentes resultados.

Que aunque sea dificultoso en cuanto a lo económico, termina siendo mucho más económico que el realizado en Brasil.

Haciendo un poco de historia, ¿dónde nació?

En Villa Constitución.

Llegado a Salto, hace 10 años.

¿Cómo ha sido su actividad laboral?

Mientras estuve en la Villa, realicé el corte de caña de azúcar y cuando se nos cerraba la fuente de trabajo y no sabíamos que hacer para mantener a nuestra familia, pensamos en comenzar a hacer pan.

En realidad la panadera es mi señora Mónica, yo simplemente ayudaba.

Fue muy duro.

Al comienzo salía Mónica con una caja a vender. Compramos una bicicleta de carga y luego, muy de a poco, llegamos a una moto.

Muy de a poquito, veíamos que progresábamos.

Fue muy lindo haber optado por ese oficio, porque además de que me gustaba, era nuestro medio de vida.

¿Cuando decide venirse?

Un empresario que conocíamos de mucho tiempo, me propuso venirnos con la idea de poder trabajar acá con nuestra panadería.

En realidad, yo no soy muy apegado a lo material, pero la idea era encontrar un bienestar para mi familia.

¿Cómo conoce a Mónica?

Siempre cuento en los encuentros de matrimonios a los que concurrimos, que en casa de Mónica, vendían helados.

Yo me iba hasta la casa y les compraba todos los helados.

También ella hacía un trayecto en la Villa todos los días y yo la miraba de lejos. Ella pienso hacía lo mismo (sonríe).

También comenzamos a ir a los bailes y luego a bailar juntos.

Nos pusimos de novios durante ocho meses, hasta que le propuse matrimonio.

¿Cómo fue enterarse de la llegada de su única hija?

Al año de casados, la mamá de Mónica falleció, dejando a una niñita, Yeny, de dos meses a cargo de sus hermanos, decidiendo ellos entregárnosla. Con la única condición, de que en cuanto tuviera ella uso de razón, se lo contáramos.

Lo hicimos.

Y así Yeny se convirtió en nuestra primera hija.

Después el tiempo pasaba y parecía que nuestro hijo de sangre no llegaba, hasta que Mónica fue hasta la Iglesia y con mucha fe, se lo pidió a Dios.

Cuando habían pasado cinco años de casados fue que quedó embarazada de Karen como un milagro concedido, porque no tuvimos más hijos, por un problema que tuvo Mónica de salud.

¡Fue maravillosa la llegada de Karen!

Y con mucho mal enseño, asi como fue con Yeny, un privilegio de criarla.

¿Cómo se entera que va a ser abuelo?

Al principio, no tomé mucha conciencia, pero al pasar el tiempo, comenzando a ver el crecimiento de la pancita de mi hija, fuí como «cayendo».

¡Y llegó Sebastián!

Muchas personas me ven tan igual a «Sebita», que piensan firmemente que soy su padre, no su abuelo.

¿Qué significó para usted ser abuelo?

¡Lo más grande!

Estuvo siempre con nosotros y llegó una época en que se tuvo que trasladar «Sebita» con Karen a Montevideo. ¡Era tanto lo que lo extrañaba, que parecía que me arrancaban algo de adentro!

Y también a «Sebita» lo afectó. Comenzó con fiebre, mal, mirando nuestra foto y llorando.

Es así que se vinieron, por recomendación de la doctora que lo atendía. Porque si había sido criado con los abuelos, «había que traerlo».

También tengo nietos hijos de Yeny: Gianluca y Sofía, que son nuestros nietos de corazón.

¿Con que disfrutan juntos?

Somos muy compinches.

Conmigo «Sebita» aprendió a andar en bicicleta desde muy chiquito y con nosotros disfruta todo, siempre en familia.

Muchas veces con mis problemas de salud, entre otros, era quien nos sacaba una sonrisa, dándonos alegría.

¿Y como si fuera poco, viene otro nieto en viaje?

Sí, Karen nuevamente embarazada y estamos felices.

Muy pronto llegará Emily Izabella, sin temor a que el nombre vaya a cambiar, (sonríe).

¿Cuál es la expectativa para cuando llegue Izabella?

Yo siempre le pido a Dios, que me dé mucha salud, para poder estar rodeado de todos los nietos.

Es la mayor fortuna que tenemos y lo más grande, ¡son esas ganas de estar con ellos!

Me siento orgulloso de tener la familia que tengo. Gracias a Dios junto a mi madre que siempre está a mi lado.

Soy un agradecido incluso con la gente que estuvo a mi lado, con mi mochila cuando lo necesité.

Gracias a Diario EL PUEBLO que siempre ha estado acompañándome y agradezco a Dios haberlos puesto en mi camino.

¿Un mensaje a sus nietos?

Siempre estoy inculcándoles que sean personas de bien y de que lo que se propongan, lo van a lograr.

Sin bajar los brazos nunca.