En la pasada semana de vacaciones de abril se realizó el primer estudio del perfil del turista que visita la región termal de Salto Grande, en este caso Termas del Daymán y Termas de Federación.

El estudio estuvo a cargo del Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay, Campus Salto.

Se realizó el jueves 18 de abril, en ambos centros termales. El diseño de la muestra, el procesamiento y análisis de la información estuvo a cargo del Dr. Emilio Silva y Lic. Erick Bremermann; y el equipo de campo e ingreso de datos integrado por Alza Jimena, Bonet Augusto, Galbarini Hugo, Vázquez Daniela, Nieves Valentina, Alza Jimena, Vázquez Daniela.

Los puntos muestrales fueron las entradas a los centros termales: Termas del Daymán y Termas de Federación. Se utilizó un cuestionario estructurado, con preguntas de tipo cerrado de múltiple opción y abiertas. El diseño de la investigación es longitudinal, tren/tracking, de tipo no experimental, con el propósito de analizar cambios a través del tiempo. Se aplicó un muestreo aleatorio sistemático.

El tamaño de la muestra fue de: n=100 para cada central termal, para lograr un margen de error de 10% con un nivel de confianza de 95%.

Las dimensiones analizadas en el estudio fueron: a) perfil socio demográfico del turista, b) motivo, organización y viaje, c) alojamiento, d) gastos y actividades en los centros termales, e) satisfacción de los servicios.

a). – Perfil socio demográfico del turista

Los turistas que visitan tanto termas de Daymán como de Federación, se caracterizan por ser residentes, es decir turismo interno, el 89% son uruguayos visitando Daymán y un 67% argentinos visitando Federación. En Daymán el 9% proviene de Argentina y en Federación el 31% de los visitantes son uruguayos. Tomando en cuenta las franjas etarias, los turistas se reparten entre todas las edades, pero se hace más significativo a partir de los 32 años. El estudio demostró que a ambos centros termales asisten, predominantemente, turistas de clase media y media alta.

b) Motivo, organización y viaje

El principal motivo del viaje son vacaciones, recreo y ocio. Los centros termales son elegidos por conocimiento previo de los mismos, interés en conocer y sugerencias de familiares y amigos Los principales medios a través de los cuales los turistas se informan sobre las propuestas de estos centros son familiares y amigos, publicidad en internet y redes sociales, para ambos centros termales.

En Federación, los turistas manifestaron mayoritariamente haber organizado el viaje contactándose directamente con un operador. En tanto que en Daymán lo hicieron a través de sitios de Internet. En general, organizar el viaje demanda entre un día y una semana de planificación.

La decisión de visitar las termas está muy influida por el desarrollo de las instalaciones y por las actividades ofrecidas.

c) Alojamiento

En ambos centros se alojan principalmente en hoteles, seguidos de viviendas turísticas en alquiler y casas de familiares. Se alojan una media de seis días para Termas de Daymán y cinco días para Termas de Federación. Viajan principalmente en auto, en familia y no es la primera vez que visitan los centros termales

d) Gastos y actividades en los centros termales

El promedio de gasto por familia por día, sin tener en cuenta el alojamiento, para Daymán es de pesos uruguayos 2800, y para Federación de pesos argentinos 2900, Los encuestados manifiestan que los gastos principales se concentran en alojamiento, seguido de alimentación, entretenimiento y compras varias.

En Daymán complementan el destino termas con el centro de compras «Bagashopping» y shopping. En cambio, en Federación con caza, pesca, tours y paseos por el lago.

e) Satisfacción de los servicios

En general los centros termales en su totalidad son valorados positivamente, así como la relación entre precio y calidad por los servicios recibidos. Los hoteles, la limpieza y la seguridad son destacados por los turistas, pero no así los restoranes, que en ambos centros termales tienen valoraciones negativas en cuanto a las expectativas de los visitantes.

Apuntes finales. Aspectos transversales.

El perfil del turista que asiste a ambos centros termales es similar. Con un perfil económico de clase media y media alta.

Se caracteriza por ser un cliente fidelizado; la mayoría de los turistas manifiesta su intención de retornar a los centros termales. En general, manifiestan conformidad con los servicios ofrecidos, apreciando positivamente la relación precio calidad.

Asociando el viaje a vacaciones recreo y ocio, y eligen el destino termas por sugerencias de familiares y amigos.

Apuntes finales. Especificidades

El turismo termal constituye una tipología que mueve muchos viajeros hacia un destino que mantiene condiciones naturales y que presenta facilidades para los turistas. En virtud de ello conformar una región turística integrada, podría potenciar un turismo regional como destino. Al ampliar la oferta y las características de éstas se podría captar turistas de otros segmentos socioeconómicos, tanto nacionales como extranjeros.

1. Un aeropuerto regional puede ser clave, como también un puente vecinal Salto-Concordia.

La presentación gráfica del informe se encuentra disponible en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/turismo-en-centros-termales-2019.pdf

Lic. Erick Bremermann

Observatorio Económico.

Universidad Católica del Uruguay – Campus Salto.

