AISLACIÓN. Con el correr de los años hemos visto la forma en que nuestras casas se han ido fortificando, levantando muros, poniendo rejas, cerrando espacios. Un poco de igual forma ha ido pasando con nuestra forma de vivir, desconfiando del que viene, mirando de reojo al que va. Otra forma de alienación es provocada por los avances tecnológicos que nos ha permitido contar con herramientas digitales que solo veíamos en películas o leíamos en libros dedicados a la ciencia ficción. Hoy más que nunca podemos hablar con todo el mundo a través de las distintas redes sociales, pero sin embargo, estamos realmente incomunicados. Nos hemos enfriado como seres humanos a tal punto que transmitimos sentimientos a través de emoticones en lugar de los clásicos abrazos y caricias que personalmente solíamos darnos. Ya no nos miramos a los ojos cuando hablamos porque no podemos dejar de mirar la pantallita del smarthphone (teléfono inteligente). Sin ir más lejos, el sábado participaba de una reunión donde muchos amigos nos reencontramos desde distintos puntos del país. Justo cuando estábamos en un momento emotivo de la reunión, alguien gritó «GOOOOOLLLL !!!!!». Lo que se estaba hablando fue interrumpido por un coro de voces, «¿GOL DE QUIEN?», de Peñarol, obviamente, contra River Plate. Alguien se había apartado un metro y se ocultó en el borbollón para ver desde su celular el partido de fútbol por VTV. Unos segundos después quien veía en solitario el partido de fútbol terminó rodeado de personas que hizo el esfuerzo para tratar de ver lo que restaba de partido a través de una pantallita de teléfono celular. Quienes habían hecho muchos kilómetros para reunirse con amigos que hacía tiempo no veían, pronto olvidaron todo. Podríamos seguir enumerando otros ejemplos donde lo que terminamos por ver es a una sociedad que no es cierto que esté dividida en partes iguales entre conservadores y progresistas (para ser gráficos). Digo que no es cierto que esté dividida porque hasta dudo que aún tengamos una sociedad de la que formemos parte. Y no me refiero a los aspectos formales, que claro está, existe. Me refiero a algo más profundo, al sentimiento de pertenencia, porque me pregunto, hoy, ¿qué es ser uruguayo? ¿Por dónde pasa ese sentimiento en cada uno de nosotros? Claro está que si me fijo en mis documentos de identidad, no solo la cédula sino también la credencial cívica, me explican que formo parte de algo. Sin embargo, hoy tiene más validez e importancia la tarjeta de crédito por la cual puedo hacer compras por internet. Para quien me vende algún producto desde algún lejano país, solo le interesa la identidad del banco dador de la tarjeta en cuestión. Para lo único que interesa mi país de origen es para saber a qué dirección enviar la mercadería comprada. Finalmente, esta sociedad consumista y con problemas de seguridad que todos reconocen, sumado a los avances tecnológicos, ha llevado a que cada día estemos más y más aislados unos de otros, pero ya no solo como sociedad (de la que aún queda algún vestigio) sino también en la interna de cada familia. Hagamos un ejercicio de introspección, miremos pues hacia adentro de nosotros con autocrítica y recapacitemos. Rectifiquemos el rumbo de nuestras vidas o sigamos siendo testigos privilegiados de algo que no vemos por estar demasiados ocupados en la inmediatez de las redes sociales, donde el 90% (o más) de lo que allí se difunde, es falso.

Hasta la semana que viene.

LEONARDO SILVA