Ver prometer lealtad en sus cargos a los 130 legisladores que asumieron el sábado genera muchas sensaciones encontradas. Primero porque a la gran mayoría de ellos no los conoce nadie, entonces escucharlos decir que a ellos los «eligió el pueblo» y que por esa razón están ahí sentados, bueno, uno los oye y no sabe qué pensar. «Ponéle», les contestaría si los tuviera enfrente.

Porque más allá que técnicamente haya sido así, a mucha gente que ahora pasará a tener un cargo legislativo por 5 años, que se supone que llegan por el voto popular, la mayoría del pueblo uruguayo que es el que les paga con sus impuestos, sueldos de privilegio para lo que es la función pública, ni siquiera sabe que existen.

En ese sentido, no puede haber un desapego entre las personas que ocupan una banca y el pueblo que supuestamente los eligió, porque lo único que ocurre en esos casos, es que la gente no se sienta representada y después reclama por cosas que quizás ya tiene, o sale a exigir a personas que no entienden ni cómo llegaron allí, y éstos muy sueltos de cuerpo las desoyen , porque en realidad el parlamento –y los que ya tienen más de un período como legisladores saben que es así- tiene su propio funcionamiento y pueden llegar a hacer oídos sordos durante años a temas que podrían resolverse de un día para el otro.

Recuerdo la efervescencia con la que trataron el problema que atañe a la erosión de la Costa salteña, un grupo de personas sin banderías políticas que quería que las autoridades hicieran algo para parar con este drama, que cada año nos afecta un poco más. Entonces, en el año 2014, este movimiento concurrió a la sede de la Junta Departamental de Salto donde estaba el entonces diputado socialista, Julio Bango, que hablaría con las fuerzas vivas del departamento.

Allí los interesados concurrieron al lugar para plantearle la lucha que venían dando en ese sentido con la erosión y lo pesado que se les hacía ir contra los molinos de viento, como Don Quijote, sobre todo porque en Salto Grande no se les daba la atención que ellos reclamaban para que se les brindaran respuestas sobre el impacto ambiental de la central hidroeléctrica, en el ecosistema circundante.

A Bango, además de esto, le narraron con lujo de detalles todos los pasos que habían venido dando para llegar hasta allí y para generar resultados que redunden en algo concreto, sobre todo lo que habían hecho para que parara la erosión en la costa salteña.

El entonces legislador nacional, hasta entonces un perfecto desconocido para muchos de los que estuvimos en esa ocasión, más allá de que la prensa capitalina por una cosa u otra lo había entrevistado en ese período 2010 – 2015, el legislador socialista era prácticamente la primera vez que como tal visitaba la ciudad.

Pero escuchó detenidamente cada planteo y hasta intentó responderles a los interesados todas sus interrogantes, con animado discurso, defendiendo al gobierno pero asintiendo que si la costa tenía problemas, era algo que trascendía banderías políticas partidarias y era hora de hacerse cargo. Todo bien hasta que llegó la pregunta de quien esto escribe, ya que la prensa también estaba invitada a la fiesta, acerca de si esa voluntad de iniciar gestiones tras los planteos recibidos, se harían durante ese año, que se trataba de un año electoral y que como todos sabemos, ese tiempo es utilizado por los actores políticos justamente para hacer campaña.

Bango, cometiendo un acto de sincericidio, que se le reconoce como honestidad brutal para un actor político en campaña, dijo «sí, ese es el tema, seguramente este año no tengan suerte. Pero después que ingrese el próximo período legislativo y se traten temas tan importantes como el presupuesto nacional, quizás ahí sí, pongamos estos temas arriba de la mesa».

Lo cierto es que Bango no fue reelecto diputado, sino que el nuevo gobierno nacional le encargó el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados. Pero ninguno de los diputados que anduvo en el Palacio de las Leyes durante los últimos cinco años puso el tema de la erosión de la costa salteña arriba de la mesa y si alguien lo hizo; el mismo naufragó en alguna bancada parlamentaria sin que saliera a luz ni siquiera un bosquejo del problema-

Por tal motivo, es que decimos que el parlamento tiene su propio funcionamiento, donde las bancadas deciden en función del interés que impone una mayoría, por lo general con representantes del área metropolitana que son los primerean la cosa ya que son mayoría en número, y dejan en offiside a los del interior profundo que nos dicen que llevan sus propuestas para que se las voten.

Aunque lamentablemente, sino es el nombre para alguna escuela o de un puente, todo queda en la capital. Entonces al ver los encendidos discursos que se dieron el sábado 15, para las cámaras de televisión por parte de los trajeados parlamentarios debutantes en algunos casos y de los ya experientes en otros, pensaba que no hay mayor divorcio entre el pueblo y quienes dicen representarlos, que los que se marean con los aplausos de los oropeles y de los jugosos ingresos que devienen de esa actividad, porque horadan la calidad democrática, y lejos pasan a estar de representar a quienes les pagan sus costosas vidas durante 5 años.

Hugo Lemos