Apuntes en borrador

EXPLICACIÓN. A fines del mes pasado, Luis Fernando Ángel, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, escribía en un importante medio de prensa una extensa reflexión que nos gustaría compartir, al menos parte de ella, por entender que se trata de un pensamiento inquieto que seguramente despertará el debate y la polémica.

***

REFLEXIÓN. «(…) entiendo el objetivo de aplanar la curva para no colapsar el sistema de salud, entiendo perfectamente que el problema del virus no es su mortalidad sino su propagación. He tenido que leer cientos de artículos desde médicos hasta económicos para estar al día de la situación y para preparar las conferencias que he venido dictando, así que siento que cuando escribo lo hago bastante informado, aunque mi opinión, como la suya o la de cualquiera es solo una de tantas hipótesis.

Esta es una de tantas pandemias que la humanidad ha tenido que afrontar a lo largo de su historia. Para no irme muy lejos en 1918 tuvimos una que se estima pudo matar entre 50 a 100 millones de personas, infectó a la tercera parte de la población mundial y mato a casi el 6% de la misma. Todo esto sumado al hecho que justo terminaba una guerra mundial. El mundo siguió adelante.

En 1957 tuvimos nuevamente otra pandemia, en este caso con un millón de muertes estimadas. El mundo siguió adelante. En 1968 nos ataca nuevamente otra pandemia, se estiman entre 1 a 4 millones de muertes. El mundo siguió adelante (…)»

«Hoy nos afecta una nueva pandemia. No tiene nada de nuevo comparado con las anteriores a excepción de un arma muy mortal: Las redes sociales. Nunca antes las personas habían estado tan temerarias ante la muerte, porque nunca antes nos recordaban a diario que las personas morían en cifras alarmantes de alrededor de 100 muertos por minuto y 150.000 muertes diarias se estiman en el mundo, que hacen ver al COVID diminuto cuando se analizan. Jamás en la historia se había vivido una pandemia en la que minuto a minuto se contaran los muertos, las víctimas, los casos.

Todos los medios, en todos los países, están contando muertos. Todas las redes están inundadas diariamente de información en la mayoría de casos sin conocimiento o contexto. Nunca antes el planeta estuvo totalmente enfocado en el seguimiento de 35.000 muertos pensando que esta es una cifra escandalosa, sin poner contexto alguno al número de personas que mueren diariamente.

Para ponerles algo de contexto quiero dejar estas cifras. En lo que va corrido del año (al 25 de marzo) habían muerto 100 veces más personas por hambre que por COVID, pero de eso muchos ni se habían enterado (…) 1.9 millones de personas han muerto por cáncer en este trimestre y es una realidad que tenemos que afrontar día a día, nos puede dar a cualquiera y no por eso dejamos de vivir.

Aquí es donde llegan los comentarios: Es que no entendés que es una pandemia! No sabes que es exponencial! El hambre no es contagioso, el cáncer tampoco! Esto le puede dar a cualquiera, nos puede matar a todos! Esto puede colapsar el sistema hospitalario! El cigarrillo mata a quien lo fuma! Los accidentes de tránsito no son comparables!

Y todos tienen razón, PERO todos se quedan muy cortos en su análisis y no han entendido el contexto de las cosas, su profundidad y efectos si las cosas continúan como van…»

Continuará… Hasta la semana que viene.