HELP!: 55o. ANIVERSARIO

EL SEGUNDO FILME DE «LOS GENIOS»

Richard Lester ya los había dirigido en «A Hard Day’s Night», en 1964, haciendo una muy buena comedia musical que describe un par de días en la vida de The Beatles. Estilo documental ficticio muestra a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, y Ringo Starr, durante su apogeo en la denominada Beatlemanía, siendo tan exitosa desde todo punto de vista, que la publicación Time la calificó como una de «Las 100 mejores películas de todos los tiempos». La cinta distribuida por United Artists, dejó ganancias suculentas nunca pensadas por los productores y por el propio estudio cinematográfico. Los entendidos comentaron al respecto que el film no hizo otra cosa que elevar el prestigio y la fama del cuarteto de Liverpool. Teniendo en cuenta éstos antecedentes se le pidió al director Richard Lester que dirigiera el segundo largometraje de los genios. Así, fue que el proyecto vió la luz: «Help», en agosto de 1965, hace 55 años atrás. Cómo ha pasado el tiempo sin darnos cuenta!…

LA AGENDA DE LOS BEATLES

La agenda de ruta de los británicos venía a full. Su manager Brian Epstein tenía un itinerario ya trazado de antemano, el asunto principal era la conquista de Estados Unidos, lugar donde demoró un poco más en llegar la edición de sus discos, y el suceso del grupo inglés. En agosto la banda estaría por muchos días en Norteamérica, a través de conferencias de prensa y publicidad en primera instancia, luego la presentación en «El show de Ed Sullivan», y una tourneé que finalizaría en el famoso show al aire libre -el primero en ese aspecto- en el Shea Stadium, ante más de 55.000 almas. Antes de eso, The Beatles lanzarían «Help!», el quinto álbum de la agrupación, el que sería además el título y la banda sonora de su película, producido por George Martin para la subsidiaria de EMI, Parlophone. El disco presentaba catorce canciones, no todas de la cinta, había otras, como «Yesterday», una joyita audible de los sesenta, interpretada por Paul McCartney, en su edición inglesa original. Los muchachos estaban más cerca de la cima, y llegaba «Help!» a las salas cinematógraficas, que sería el espaldarazo final, no solamente en el Reino Unido y USA, sino en todo el mundo.

EL ANILLO DE RINGO

«Help!», o la caza del anillo de Ringo, porque de eso trata el argumento bastante reidero de ésta producción fue presentada en sociedad en función privada en el London Pavilion Theatre de Londres, el 29 de julio de 1965, en presencia de la princesa Margaret, condesa de Snowdon y el conde de Snowdon. En las próximas semanas se estrenaría en los cines del mundo, de manera simultánea. Secundaban a The Beatles en la cinta Leo McKern, Eleanor Bron, Víctor Spinetti, John Bluthal, Roy Kinnear, y Patrick Cargill. En «Help!» se ve luchar al grupo para grabar su nuevo álbum, mientras intenta proteger a Ringo Starr de un culto siniestro y un par de científicos locos, todos los cuales están obsesionados con conseguir uno de sus anillos, que tiene un valor muy especial. Así, son perseguidos por Londres, por miembros de dicho culto, y después de que un joyero no logra cortar el anillo, los científicos entran en acción decidiendo que deben adquirirlo de alguna manera.

RUMBO A LAS BAHAMAS

El grupo corre hacia los Alpes suizos y escapa por poco de una trampa allí, por ello piden protección a Scotland Yard. Se ocultan en el Palacio de Buckingham, y luego huyen a las Bahamas, seguidos por los policías, el científico y los miembros de culto. La película tiene muchas escenas en la playa, y al final Ringo está a punto de ser sacrificado, el anillo se le desprende de repente, y lo pone en el dedo de otra persona, quien luego es perseguida por el culto de siempre, y es donde aparece la música de «Help!».

The Beatles comentaron que el largometraje se inspiró en la clásica película de los hermanos Marx, «Duck soup», también fue directamente satírica de la serie de películas de James Bond. En el momento del lanzamiento original de «Help!», su distribuidor, United Artists, también tenía los derechos de la serie Bond. En el filme están: «Help!», «The night before», «You’ve got to hide your love away», «I need you», «Another girl», «You’re going to lose that girl», y «Ticket to ride». El álbum y la película, llegan a su 55o. aniversario. Más allá de la nostalgia.