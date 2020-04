1. Reconocimiento continuo

Mary Kay Ash, la exitosa fundadora del imperio de cosmética Mary Kay, afirmó una vez: «Todos tenemos un cartel colgado que dice ‘hazme sentir importante’».

La palabra más repetida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso del pasado 14 de marzo del 2020, en el que comunicaba las medidas de alerta y de confinamiento de la población en los hogares, fue ‘gracias’. Un agradecimiento a todos aquellos que hacen posible que la lucha contra el coronavirus sea una realidad.

El reconocimiento es el penúltimo escalón de la pirámide de Maslow, situándose como la segunda preocupación de los profesionales y revelándose como una potente herramienta para generar cultura, identificar, fidelizar y atraer talento a las empresas. El reconocimiento debe ser continuo, transparente, sin discriminar colectivos o posiciones y en base a valores o competencias profesionales, abandonando las obsoletas políticas de reconocimiento por antigüedad de las empresas.

La plataforma de experiencia de empleado Guudjob afirma, basándose en casos reales, que la productividad se puede ver incrementada entre un 10 y un 25% si los empleados se sienten valorados y reconocidos, principalmente por sus compañeros y clientes.

2 Confianza

Rachel Bostman, líder del pensamiento global de la economía colaborativa, afirmaba hace años que la confianza en la nueva moneda de la economía. Ya no hay vuelta atrás. Las empresas deben confiar en sus profesionales dándoles libertad en la consecución de los objetivos marcados, al igual que los padres tienen que dar libertad y herramientas a los hijos para que sean ellos quienes busquen el camino.

Una de las empresas más productivas del mundo son los Navy Seals del ejército americano. En la búsqueda del mejor equipo, cruzan el tradicional «performance» con la confianza que genera al resto de miembros de su unidad. En dicha organización se descarta a los «top performers» con poca credibilidad y confianza dentro del equipo. La era post coronavirus, reforzará la conciencia de buscar empleados que ofrezcan confianza en los nuevos modelos de trabajo que se avecinan.

3 Cultura empresarial

El coronavirus nos ha hecho recapacitar sobre nuestras vidas. ¿Para qué trabajo? ¿Para quién? ¿Cuál es la misión de mi trabajo? Los millennials son una generación que, en su mayoría, estarían dispuestos a ganar menos si trabajan para una empresa que comparte sus valores. Son el nuevo talento.

Entramos en una guerra feroz por atraer el mejor talento. Profesionales que quieren vivir experiencias diferenciales como empleados, que quieren ser importantes en su compañía, sentirse valorados y, sobre todo, útiles en la construcción de un proyecto que aporte valor a la sociedad. De esta forma, la ya conocida cita de Peter Druker, «La cultura se come a la estrategia para desayunar», se ve reforzada en la era post coronavirus. Y la cultura se construye desde los directivos, referentes internos que deben trabajar de manera acorde a lo que se les pide a sus empleados. Es sencillo, si tu lees, tus hijos leen. Eso es cultura.

4. Solidaridad empresarial

Estamos viendo momentos emocionantes de solidaridad entre vecinos, entre colegas de trabajo y en profesionales que ejercen su labor sin rechistar aun sabiendo que están poniendo en juego su salud. Como en tantas situaciones límite, la solidaridad ha vuelto a aflorar.

El estudio Global Trust Barometer de Edelman de 2020 asegura que los consumidores creen en las empresas como el vehículo actual para ayudar a cambiar la sociedad. Ni los gobiernos ni otros entes, las empresas. Y lo estamos viviendo en nuestras carnes. Movistar y pepe Phone regalando gigas extra de conexión, profesionales ofreciendo formación sin coste, Mercadona regalando bonus de descuento del 20% a sus «héroes», cientos de empresas bajando los precios para permitir el acceso a sus consumidores, etc.

Este nuevo entorno nos ha hecho más solidarios y frases que antaño se repetían, como «Esto no me incumbe, no es mi trabajo», quizá queden en desuso en los próximos meses. Todos hemos entendido que debemos remar, colaborar, romper silos entre departamentos y dejar los egos para alcanzar un fin común.

5. Transparencia

Esta situación traerá una de las mayores crisis económicas que vamos a sufrir en los últimos 50 años. Es el momento de no escondernos y, en transparencia, mostrar los números a los empleados para que entiendan que la empresa vela por sus intereses. Es sencillo, si la empresa va bien, a todos nos va bien.

Esta crisis nos ofrece la oportunidad de hablar de tú a tú a los empleados para que entiendan que son parte de la solución, que somos una familia y que, como tal, es preferible que todos perdamos un poco a que unos pocos lo pierdan todo. Es el momento de humanizar la relación con el activo más importante de las empresas, las personas.

10. Competencias blandas al poder

Estamos ante una crisis sanitaria que se va a llevar por delante muchos puestos de trabajo.

Los expertos valoran cinco competencias blandas como las más importantes hoy en día: creatividad, dotes comerciales, colaboración, gestión del tiempo y flexibilidad.

El ser humano es impredecible, a veces terco, pero es un animal social colaborativo y solidario, dos valores que son claves en el desarrollo de las organizaciones futuras. Por eso, ahora más que nunca, tendrá más sentido contratar talento con estas competencias blandas destacadas y no tanto competencias profesionales que quizá choquen con la nueva realidad del trabajo en la era post coronavirus.

No estamos viendo una película, es una realidad que el mundo ha cambiado como lo hizo tras el 11 de septiembre del 2001. La transformación de las empresas ya no puede ser humo, hay que dejar de decir tanto para empezar a hacer. La ola ha llegado, ahora toca surfearla con velocidad y la pregunta clave es ¿estás preparado para esta nueva realidad laboral?

