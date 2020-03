Estamos siempre en estado de alerta, pensando, mirando, escuchando y leyendo la información que nos llega y que nos pone por sobre todas las cosas, bien atentos. Estamos atravesando el momento de mayor incertidumbre de nuestra historia. No sabemos qué es lo que va a pasar ahora, cada día es de especulación, pero hay algo que no podemos dejar de tener nunca, fe en que las cosas van a pasar y que de las mismas aprenderemos.

Pero por el momento tenemos que ir aprendiendo nosotros mismos. Si bien las campañas para evitar la propagación del COVID – 19 vienen siendo exhaustivas, desde los medios de comunicación, desde el gobierno central y desde todas las organizaciones y grupos sociales que apelan al sentido común de la población, todavía se ven cosas que no podrían existir jamás porque conspiran contra todo lo que se hace.

Si bien lo del coronavirus dejará, además de un problema sanitario enorme entre la población más vulnerable a este virus -porque la mayoría de las personas que se verán infectadas (entre las cuales puedo estar yo o puede estar usted el día de hoy) no contraerán más que una gripe, eso es claro, pero por el contrario los más vulnerables, esto es los ancianos, los pacientes oncológicos, los hipertensos, los pacientes con insuficiencia respiratoria y cardíaca, los diabéticos, los mal nutridos, etc., tendrán riesgo de vida y seguramente deberán ser atendidos en los hospitales- también trae un problema inmenso a la economía nacional. Y la misma golpea a los distintos sectores sociales y de la actividad por igual, a todos en justa dimensión.

Aunque no es lo mismo una persona con un resguardo económico, fruto de su vida personal y del desarrollo de su economía, alguien que ha tomado previsiones y que está dispuesta a ajustarse el cinturón para poder sobrevivir a una crisis, que una persona que solamente vive al día, que cuenta con un salario para pagar sus módicas cuentas y no posee ni siquiera una línea de crédito, para poder enfrentar esta situación.

Se viene tiempos difíciles, tiempos que solo vivimos varios de nosotros en la crisis del año 2002, cuando todas las empresas paralizaban sus actividades porque en el país reinaba la incertidumbre. En aquel momento, lo único certero era que las decisiones para que la situación mejorara, eran netamente políticas.

Ahora, las decisiones para que las cosas mejoren están en manos de la población, algo que es mucho más difuso, porque no se le puede pedir a todo el mundo que se ponga de acuerdo para que haga las cosas que debería, mantenga el comportamiento adecuado, consideren que la salud de toda la población está en riesgo y hagan lo necesario para contribuir a la causa pública.

Lamentablemente no es algo que la gente entienda, porque con su actitud diaria podemos verlo. Entonces, cuando no hay cultura ciudadana que acompase las necesidades de toda la comunidad, comienzan los problemas y se profundizan. Aunque con todo esto, en Salto los problemas lo único que hacen, son multiplicarse.

Cuando ayer por la mañana veíamos que la feria dominical de la Plaza de Deportes se desarrollaba con normalidad y que cientos de salteños, por no decir miles en su hora pico, concurrían de manera masiva al lugar, contraviniendo todas las indicaciones habidas y por haber para poder cumplir con las disposiciones sanitarias que nos ayuden a vencer la propagación de una enfermedad tan seria como el coronavirus, no entendía nada. ¿Y quién respeta la orden de la Policía de evitar la aglomeración de personas? Me pregunté.

No podía creer que la gente, que durante el día no anda por la calle, evita concurrir a los espacios públicos y ni siquiera sale a la vereda, ayer se agolpaba en los rudimentarios puestos de la feria para comprar sus productos habituales.

No estoy en contra del trabajo de los feriantes, me parece que era algo necesario para dinamizar la economía local, que son trabajadores como todos, y que además su existencia y tarea son parte del folclore que toda sociedad de tener y mantener viva. Pero dados los momentos que estamos viviendo, que son nuevos para todos, que son complejos y que en muchos casos, muy poco lo entendemos, debería haber un criterio especial para este tipo de aglomeraciones, que son un foco vivo de contaminación y propagación del virus entre quienes allí estaban.

Y se trata no solo del efecto del contagio de mesta gripe que puede llegar a ser mortal, sino además de que si se genera una cadena de contagio tan importante, las salas de emergencia se verán rápidamente saturadas y no habrá atención de calidad para todos. Sino apenas un diagnóstico positivo y un quédese en su casa, hasta por las dudas.

También pasa lo mismo con el Paseo de Compras del bagashopping, donde la gente concurre de manera masiva y solamente se encuentra allí un foco de contagio. Las autoridades sanitarias del departamento deben tomar cartas en el asunto, ir de inmediato y apelar por sobre todas las cosas a la conciencia colectiva de estos comerciantes y feriantes.

Solo estando unidos, con un trabajo de equipo y tirando todos para el mismo lado, que es tomando las prevenciones del caso, podremos empezar a solar con salir adelante. De lo contrario, nos veremos vencidos por un virus que llegó al país para hacer daño y la peor derrota, es permitir que lo haga con nuestra desidia.

HUGO LEMOS