En nuestra sociedad cada vez se habla más de inclusión y diversidad. Como docentes, es necesario saber cómo trabajar estos términos y hacer de nuestras aulas un espacio que atienda a la diversidad y que el acceso al aprendizaje sea equitativo para todos. Para esto es necesario adentrarnos en el tema de las adecuaciones curriculares.

Cuando hablamos de una adecuación curricular, nos referimos a la adaptación del currículo en forma individual, que atiende a las necesidades educativas del alumnado.

De acuerdo al término trabajado, se parte del conocimiento de la dificultad específica (dificultad a nivel neurocognitivo en una o más áreas donde el nivel intelectual es promedio), o inespecífica (secundaria a una causa específica) de nuestro estudiante, para poder adecuar el currículum, para que el mismo tenga un acceso al aprendizaje de forma equitativa y de calidad, con relación al resto del grupo.

Para iniciar con dicho proceso es necesario tener un informe diagnóstico del profesional del área e información por parte de los padres, para situarnos en el aquí y ahora del alumno, entendiendo que éste presenta una inhabilidad en un área, que repercute en el aprendizaje.

De acuerdo al perfil del estudiante es cuando iniciamos con las adecuaciones, para que el mismo pueda acceder al conocimiento.

Con relación a lo anterior, es que tenemos que decidir qué adecuación haremos, entendiendo que la misma puede ser significativa o no, así como también de acceso al currículum.

Cuando se presentan dificultades severas, como por ejemplo un déficit intelectual, es cuando se deberá hacer una adecuación significativa. Lo que requiere modificar el contenido con el que vamos a trabajar con el chico o la chica, partiendo de objetivos que contemplarán las fortalezas y debilidades del mismo, para poder conseguir ciertas metas de aprendizaje.

Con relación a las dificultades de aprendizaje propiamente dichas, como por ejemplo dislexia, discalculia, entre otras, es cuando se deberá realizar una adecuación no significativa, dado que la misma no se alejará del currículum, sino que será la forma de adecuar ciertos textos y materiales para el trabajo, como, por ejemplo, cuando trabajamos con un niño que tiene dislexia, debemos hacer uso del formato de letra opendyslexic, interlineado 1.5, enunciados simples y concretos, números de dos o tres cifras, hojas centimetradas, refuerzo con imágenes, etc.

En un niño que tenga discalculia será necesario utilizar hojas centimetradas, así como también marcar con color y de tamaño grande, los símbolos + x – %, dar instrucciones paso a paso y hacer que el estudiante las repita. Proporcionar tablas de datos matemáticos o tablas de multiplicar. Usar apoyos visuales o manipulables para resolver problemas, etc.

Por último, tendremos en cuenta la adecuación de acceso, que será cuando un alumno presenta una dificultad que incida en su forma de acceder al aprendizaje, como por ejemplo los niños con hipoacusia, con baja visión, niños con dispraxia, entre otras.

Cuando un niño presenta una dispraxia, es decir, una dificultad en los movimientos para llegar a un fin como escribir, planificar, organizarse en el espacio, es cuando necesitamos ayudarlo para que logre escribir y ordenar su trabajo de forma adecuada. Para esto es necesario que el estudiante utilice una notebook o una Tablet, dado que logrará adecuar su texto respetando márgenes y espacios. Su letra será legible y tendrá mayor facilidad para organizar su tiempo de trabajo.

En un niño que presente hipoacusia será necesario ajustar los textos de todas las áreas y diferentes lenguas para el entendimiento de éste, siendo las consignas claras y concretas.

El lenguaje del docente deberá ser claro, tanto a nivel articulatorio como en entonación. Las fichas de trabajo deberán cubrir pasos intermedios en el aprendizaje y buscar o elaborar materiales que complementen un tema dado en el aula.

También será necesario el uso de materiales en los que las imágenes (fotos, dibujos, esquemas etc.) sean abundantes y ayuden a la comprensión del texto.

A nivel aula será adecuado utilizar la pizarra de forma clara, distribuyendo ordenadamente la información, escribiendo las palabras claves para la comprensión.

El alumno deberá sentarse al frente del aula para poder leer los labios al docente, para reforzar el estímulo auditivo con el canal visual. El docente no deberá hablar mientras escribe en el pizarrón ni caminar por el aula, dado que de esta forma el alumno no podrá seguir con la lectura de labios.

Las instrucciones orales deberán ser completas pero sencillas, con soportes visuales o gestuales. Corroborar que ha entendido el trabajo.

Con relación a las diferentes adecuaciones que se han desarrollado, es fundamental tener presente la motivación del alumnado, reforzando la inteligencia emocional de éste, haciéndolo parte de los procesos de aprendizaje, trabajando con una correcta inclusión.

Lic. Sofía Cisa.

Psicopedagoga

Coordinadora de las Licenciaturas en Psicopedagogía y Psicología. Universidad Católica del Uruguay