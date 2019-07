Entrevista a Federico Ferreira

El Magister Federico Ferreira es director de la Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Católica del Uruguay, quien realizó durante dos semanas a través de la modalidad semipresencial, o sea, a distancia, un curso para analizar el error humano, particularmente en las relaciones laborales. Ferreira dialogó con LINK para explicar los alcances del curso y de la temática que fue tratada especialmente, dirigida particularmente a Técnicos Prevencionistas, Ingenieros Tecnológicos en Prevención de Riesgos Laborales, Licenciados en Seguridad y Salud Ocupacional y estudiantes de dichas carreras.

– ¿Cómo se encaró este curso a distancia sobre el error humano?

– Primero tendríamos que definir lo que es el error humano, que se encara desde el mundo de la prevención de riesgos y la seguridad ocupacional. Lo que hacemos siempr e es investigar las causas que llevan adelante un accidente, un incidente, un daño cualquiera. Entonces, generalmente cuando uno analiza qué es lo que pasa en un accidente de tránsito, siempre se observan dos variables. Una es la determinante del entorno y también tenemos las determinantes humanas. Entonces, el error humano lo que busca es efectivamente preguntarse si hay un error en la persona, es decir, si la causa del accidente fue provocado por la persona y por qué pasó.

Muchas veces pasa que el error de la persona está condicionado por el medio. El ejemplo del accidente de tránsito capaz que es el mejor, porque uno dice que el chofer o conductor cometió un error o hizo una mala maniobra lo que llevó a que tuviera el accidente. La pregunta entonces es, ¿por qué? O ¿qué motivó a que la persona cometiera ese error que terminó en accidente? Entonces, puede ser que esté condicionado por el ambiente, por ejemplo, encandilado o que el pavimento estuviera mal o que el vehículo no estaba en condiciones. Es decir, vamos un poco más allá de decir simplemente que la persona se equivocó, se trata de buscar qué hay detrás de esa equivocación de la persona.

– En otros ejemplos, como en casos de accidentes laborales, ¿puede tratarse de errores no forzados por no cumplir con las normas de seguridad laboral además de los posibles errores humanos?

– Claro, exactamente. A ver, puede ser que la persona haya omitido algo. Quizás la persona por omisión, lo que hizo fue saltearse un control, lo que llevó a que se diera el hecho. Pero la realidad es que nadie busca, nadie en su sano juicio quiere tener un accidente. Entonces, justamente, esto lo que busca es eso, encontrar las determinantes que llevaron a tener el accidente. Es por eso que puede pasar lo que usted decía, generalmente eso pasa con los trabajadores que son muy experimentados, que dada la experiencia comienzan a saltearse cosas porque saben que están dentro del rango de control, por eso se piensa que se puede hacer sin que pase nada. Pero un día, lo hago y efectivamente me salteo un control que hace que tenga el accidente. Eso puede ser un exceso de confianza. Una persona o trabajador nuevo, es alguien que tiene miedo, entonces el miedo puede llevar a que no haga un control que lo lleve al accidente.

– ¿O sea que el curso que está dictando tiende a minimizar los riesgos?

– Exacto, lo que busca es tratar a través de la tecnología, hacer una evaluación de riesgos humanos, tratando de buscar todas las posibles variables probables que puedan hacer que la persona cometa ese error, y sobre todo sacarle la culpa a la persona en sí. Esto no termina en que el chofer –y vuelvo al caso del accidente de tránsito- pasó un semáforo en rojo. Bueno, ¿pero por qué pasó el semáforo en rojo? ¿Qué hubo detrás de ese semáforo en rojo? Buscar la causa real que hay detrás de todo esto

– Usted es director de la Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Católica, ¿esta licenciatura es consecuencia de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial o ya existía?

– Uruguay tiene la prevención del riesgo o lo que va de la mano del Técnico Prevencionista desde 1984, que existe la carrera. Pero desde esa época de los 80, se sucedieron muchas cosas en la carrera de Técnico Prevencionista, como el Decreto N° 406 de 1988. Uruguay fue madurando en todo lo que tiene que ver con la cultura de seguridad, tanto que, por ejemplo, se promulga esta ley. Más o menos en la misma época que esta ley andaba en estudio, comenzamos a diseñar la carrera, porque nosotros tenemos una gran diferencia con el Técnico Prevencionista, que es justamente el encare. Nosotros entendemos que la seguridad y la salud ocupacional tienen que ir vinculados a la psicología de la persona; o sea, entender a la persona psicológicamente para poder trabajar luego en la prevención.

Vuelvo al mismo ejemplo, ¿qué motiva o qué lleva a la persona a tener este accidente de tránsito o un accidente laboral? Esa tendencia es a nivel mundial, nace en Francia hace muchos años, pero sin duda que es como un complemento de toda esa madurez que ha tenido el país en esto de la seguridad y de la salud ocupacional, que creo que inclusive, el Decreto de los Servicios de Salud de este año, modifica el N° 127/2014, porque repito, es justamente parte de ese proceso de madurez que hoy termina en que es obligatorio los servicios de salud ocupacional en todas las empresas.

– En materia de tránsito se maneja mucho la diferencia entre accidente y siniestro. En el terreno laboral, ¿se manejan con las mismas diferencias conceptuales entre accidente y siniestro o son la misma cosa?

– Nosotros hablamos de tres conceptos. Hablamos de accidente, que es el hecho cuando hay daño efectivamente; el incidente, que es cuando se materializa toda una cadena de sucesos pero no llegan al daño; y después está el cuasi accidente. Para ejemplificarlo, el accidente es cuando uno viene caminando y se le cae un martillo a la cabeza. El incidente es cuando vengo caminando y el martillo cae en mi pie pero no me pega, podría haberme caído en la cabeza y podría entonces haber sido un accidente. Ahí está la gran diferencia que tenemos, que pasa a ser prácticamente lo mismo que el siniestro y el accidente.

– En esos casos, ¿cómo se aplica el error humano?

– Claro, tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue la consecuencia que llevó a que el martillo cayera? Es el caso de un transeúnte que va caminando y le cae un martillo. Entonces, ¿cuáles son las causas dentro del proceso productivo o administrativo o el que sea que llevó a que ese martillo estuviese en ese lugar en ese momento?

– En un principio, por lo menos antes que suceda el hecho, ¿se puede hablar de responsabilidades compartidas entre el empleado y el empleador?

– Bueno, sí, sin duda. Esos son de los grandes temas que tenemos en el mundo de la seguridad y de la salud ocupacional, que siempre se busca el responsable final. Hay una frase muy interesante que dice algo así como “una serie de hechos desafortunados”. En realidad, un accidente es eso, es una sumatoria de hechos desafortunados que llevaron a que se realizara. No hay un responsable. Lamentablemente nosotros, quizás por un tema legal o quizás por un tema cultural, siempre se busca el culpable, pero en un accidente nunca hay un culpable, hay varias situaciones que se van materializando hasta que llega el accidente en sí, tanto sea del trabajador, tanto sea del empleador, tanto sea de la sociedad. Porque muchas veces hay mucha presión social, también hay presiones económicas. Entonces, nunca hay un responsable, de hecho, un culpable.

– Este curso que usted está dictando a distancia de forma semipresencial, ¿a quiénes va dirigido?

– El curso es muy específico, va dirigido a las personas que trabajan en este medio, sean técnicos prevencionistas o licenciados en seguridad y salud ocupacional o sean personas que están trabajando como el médico laboral, por ejemplo, o personas que trabajan en los servicios de salud o en los servicios de prevención de las empresas.

– Hablando de la metodología implementada por este curso, obviamente que se nota la utilización de los avances tecnológicos, que pueden ser aplicados en la vida de forma positiva o negativa. ¿Este es un ejemplo de que poder realizar un curso a distancia puede ser considerado como un avance en el acceso y obtención del conocimiento?

– Una de las cosas interesantes es que rompe las barreras geográficas. Uno puede estar en Salto, y dentro de Salto, estar en Pepe Núñez haciendo un curso en Montevideo o en Estados Unidos. No hay diferencias geográficas que antes hacían bastante difícil permitir acceder a la información. Entonces, hoy la vía de internet permite eso y es maravilloso el poder tener un docente ya sea en España dando un curso hoy en Salto o en Pepe Núñez.

PORTFOLIO DE

FEDERICO FERREIRA

Es casado, tiene una hija, que se llama María Clara. Es del signo de Cáncer. De chiquito quería ser arquitecto, “de hecho soy arquitecto pero me he dedicado al mundo de la prevención de riesgos”. Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Viajar mucho.

¿Una comida? Pizza.

¿Una película? Matrix.

¿Un hobby? Ando con poco tiempo para hobbys, pero creo que leer. ¿Qué música escucha? No tengo un gusto particular, soy de los que prenden la radio y la dejo prendida, no busco una música especial.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? Cuando no es sincera.