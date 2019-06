INTERPRETACIONES. No es lo mismo decir que “toda la prensa está en contra del Frente Amplio” que decir que “toda la prensa es enemiga del Frente Amplio”. Por ejemplo, yo no tengo enemigos ni siento la necesidad de tenerlos, pero en cambio estoy en contra de la corrupción y de las malas gestiones, sean de izquierda o de derecha. Lo mismo da.

En ese sentido, como ciudadano primero y como periodista después, soy una persona racional y crítica, que practica el libre pensamiento en toda su plenitud que dice lo que piensa y que obvia y previamente, piensa lo que dice.

Pero pongamos, como corresponde, los puntos sobre las íes. Acusar a la vicepresidente de la República de que aparentemente dijo que toda la prensa es enemiga del Frente Amplio y por añadidura del gobierno, es una interpretación de algún despistado que no me representa. En cambio sí dijo en su reciente visita a nuestra ciudad que “toda la prensa está en contra del Frente Amplio” (diario El País, 7.6.19), y realmente me preocuparía si dijera lo contrario, porque los medios no debemos estar ni a favor ni en contra de los gobiernos de turno, pero sí ser vigilantes de sus acciones y omisiones. Por eso a los periodistas se nos compara con los “perros guardianes” (“watch dog”), porque no solo ladramos sino que en algunas ocasiones, solemos morder hasta el hueso a nuestra presa.

Si el gobierno dijera que los medios de prensa somos complacientes y amigos del poder, claramente tendríamos que revisar nuestro trabajo, porque lo estaríamos haciendo mal.

Entonces, que desde el gobierno se nos diga que no somos complacientes, como ya lo mencionó el actual presidente Tabaré Vázquez durante su primera presidencia en 2005, cuando sostuvo (según el semanario Búsqueda) que había directores de algunos medios (a los que nombró) que se reunían para confabularse y gestionar una agenda desestabilizadora contra el gobierno de izquierda, más que definir a los medios de prensa de mi país lo que está demostrando es una psicosis persecutoria del propio gobierno.

En este caso, si la vicepresidente de la República piensa que “toda la prensa está en contra del Frente Amplio”, es una interpretación de ella que, traducido, quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. De lo mismo se quejaron en su momento los presidentes Jorge Batlle, y José Mujica, quien se llevó el premio mayor de quejoso, quien dentro de unos días estará en Salto y que seguramente ya tiene armada su agenda benigna de medios, pero claro, de eso en el Frente Amplio nadie se queja.

***

OTRA CARA. Sobre los medios de comunicación también opinó el senador nacionalista Álvaro Delgado, para quien “el Frente empieza a desplegar el poder más absoluto y sin límites, entre otras cosas basadas en decretos, multas y sanciones para que los medios no den las noticias que tiene que dar” (Diario El País, 9.6.19).

Esta es la otra cara, porque si ahora los medios no informamos de lo que la oposición pide que se informe, entonces los medios y los periodistas o somos partidarios del gobierno o tenemos miedo a las represalias debido a la reglamentación de la Ley de Medios (o como algunos ya la llaman, Ley de Miedos).

¿Se dan cuenta queridos lectores las cosas que tenemos que bancar en este trabajo? Pero como siempre digo, no presiona ni amenaza quien quiere sino quien puede, y ese límite seré yo quien lo fije. Hasta la semana que viene…