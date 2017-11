ENCUESTAS. A 23 meses de las elecciones nacionales y a 30 de las departamentales, surgen las encuestas haciendo su negocio, legítimo. Lo cierto es que no debe sorprender a nadie pues la maquinaria electoral no es que haya comenzado a moverse, en realidad nunca se detuvo, y no es la primera vez que lo decimos.

Con las encuestas festejan algunos, sueñan otros y las vitupera el resto. La culpa siempre termina siendo del mensajero, pero en realidad, la culpa “no es del chancho”, sino de quien le da excesiva importancia a las encuestas.

No dejan de ser un termómetro del momento, una guía, que debe servir para hacer una lectura adecuada de lo que está pasando en la mente de los futuros votantes. También es cierto que a nivel mundial las encuestas no están contando con un buen prestigio, así que, no se entiende el por qué de tantos dolores de cabeza.

***

DESEMPLEO. Entre el creciente desempleo y la inseguridad de la que hablan todos, Salto no anda bien. La sensación térmica indica que es hora de comenzar a reunirse, como sociedad, y buscar soluciones.

Quienes deberían ser los abanderados en esta búsqueda son nuestros gobernantes, quienes hasta el momento no sabemos cuál es su opinión sobre estos temas, cuál es el rumbo marcado y por ende, cuál es nuestro destino como departamento.

Lo cierto es que las investigaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Universidad de la República demuestran justamente que Salto no está bien y que su situación continuará empeorando, al igual que la región litoral oeste, en materia de ingresos per cápita. Ante esto preguntamos, ¿qué se está haciendo para atender estos números y trabajar para revertirlos? Si no se tienen estas mínimas respuestas, es hora de reconocerlo y pedir ayuda al resto de la sociedad, porque no debe haber salteño que se ponga contento con lo que estamos viviendo.

***

INSEGURIDAD. En materia de seguridad, convocaron los comerciantes, pero no está claro qué salió de esa reunión, salvo que se culpó a los medios de comunicación por informar lo que está pasando (sic), “es importante que Salto cuide su imagen, los trapos sucios debemos lavarlos entre los salteños y corregir hacia adentro”, dijo a EL PUEBLO el jefe de policía este sábado 25.

Desde ya que el periodismo salteño no puede ni debe ser cómplice de una mala gestión en materia de seguridad. La responsabilidad del periodismo no es cuidar la buena imagen del señor jefe de policía, esa es su responsabilidad, quien a través de una buena gestión no necesitará otra ayuda que cuide su imagen frente al Ministerio.

El compromiso del periodismo es informar. Nunca se han resuelto los problemas barriendo para abajo de la alfombra. Las declaraciones y punto de vista del señor jefe de policía en esta materia son peligrosas, por decir lo menos. Es hora que se focalice en lo realmente importante, ponerse manos a las obras y dejar la guitarra para el fogón.

LEONARDO SILVA