ATENTI. Las primeras referencias que me vienen a la mente cuando de Rusia se habla son algunas películas, como por ejemplo, “Desde Rusia con Amor” (la segunda película de James Bond, 1963), “Dr. Zhivago” (con el gran Omar Sharif, 1965) o la impresionante “El acorazado Potemkin” (1925).

Desde hace tiempo que las excursiones a Rusia parten desde Uruguay, las mismas que hoy se están reforzando con el ofrecimiento de entradas a los partidos que Uruguay jugará a partir del 15 de junio en el Mundial de fútbol. Se suceden además los programas de televisión que enfilan su norte hacia ese país para adelantar a los uruguayos qué visitas pueden realizar mientras esperan entre cada partido.

Seguramente una importante pléyade de uruguayos se embarcará a esas tierras promediando el año próximo, incluso y casi seguramente, volveremos a ver a alguna delegación de salteños que nos represente y que ha llevado su buena suerte a nuestra selección en más de una oportunidad, como si de un amuleto se tratase.

Tras el sorteo mundialista, donde dicen que Maradona nos trajo suerte por ponernos en el mismo grupo que el dueño de casa, y acompañados de dos rivales “accesibles” como Arabia y Egipto, los analistas deportivos comenzaron, calculadora en mano, a reflexionar sobre las posibilidades de Uruguay en el mundial.

Prepárense, que en 2018 mientras estamos absortos viendo por televisión a nuestra selección, en año pre electoral, vendrán los últimos ajustes tarifarios (pues en año electoral no se puede innovar en temas presupuestarios) que nos dejarán a todos con las patitas para arriba. Lo adelanto para que no sea todo rosas y no nos tome desprevenidos, como suele ocurrir. Así que, ¡Vamo’Arriba la Celeste! pero con orden.

DESMENTIDO. ¿Saben lo que cuesta desmentir a alguien? Solo levantar el teléfono y llamar a quienes participaron del Zonal de Fray Bentos el 29 de noviembre o al día siguiente en el Congreso de la Federación Nacional de Municipales en la ciudad de Tacuarembó (¿no iba a ser en Artigas este congreso?).

Eso hicimos, y quedó claro aquello de que “la mentira tiene patas cortas”. Quien redactó el comunicado final, no reflejó lo que en realidad se discutió y aprobó. Casualmente dicho comunicado trae solo tres firmas ilegibles mientras que tengo en mi poder otros documentos con firmas totalmente identificables que dicen exactamente lo contrario al contenido del documento que el presidente de ADEOMS anda publicitando en Salto, casualmente.

Tampoco es cierto que todos los departamentos que participaron del Congreso votaron favorablemente dicho comunicado (el que es contradictorio en un par de párrafos), incluso algunos sindicatos se retiraron antes. El apoyo a la gestión contable de la Mesa Ejecutiva no es tal, en realidad lo que se votó fue un llamado de atención a Montevideo por la “soberbia y exceso” con la que procedió al reclamar que Salto entregara la “documentación administrativa contable” de la Mesa saliente, la que sigue sin aparecer, casualmente.

Si alguien pretende dejar alguna herencia o legado a sus hijos y compañeros de lucha, que comience por el hábito al trabajo que hace más de tres años que cobra el sueldo sin presentarse a trabajar, y que de ensuciar su buen nombre él solito viene haciendo un buen trabajo, sin necesidad que ningún periodista lo ayude.

LEONARDO SILVA