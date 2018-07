VEINTE. Unos amigos con los que había trabajado en el cogobierno universitario y con quienes hablábamos mucho de política -uno de ellos incluso trabajando en diario EL PUEBLO-, tuvieron la idea de invitarme a probar suerte en el periodismo político en televisión. Era febrero de 1998.

La propuesta fue presentada a las autoridades del canal 5, la idea les pareció buena pero optaron por alguien con mayor experiencia. Tomando la idea, la conduciría un periodista radial. Nuestro proyecto entonces quedó trunco.

De todas formas, la chispa dio origen a una llamita, que termina en una nueva propuesta, pero ahora en radio, algo que se concretó en la vieja radio Turística debutando con sus nuevas instalaciones en la ciudad el 1º de julio de 1998.

Fueron mis comienzos en el periodismo político y de opinión. A los pocos meses, volvieron mis amigos de la universidad para decirme que el otro proyecto había fracasado y que nuestra propuesta original volvía a ser considerada. Es así que en noviembre de ese año, también debutamos periodísticamente en televisión.

Es así que acompañamos a Carlos Arredondo en “Cosas de Radio” por Turística hasta setiembre de ese año, cuando asumen nuevas autoridades en la emisora y nos ponen al frente de un nuevo programa, “Contacto”, donde gané mi primer sueldo a partir de octubre, y un mes más tarde en televisión con “Cuenta Regresiva”, acompañando a Juan Urtarán y a Alberto Lira en la producción.

Ingresé entonces en un mundo desconocido, pero que me atrapó inmediatamente. Desde aquel 1º de julio de 1998 pasaron 20 años, donde pude recorrer toda la gama de sensaciones, de las buenas y de las amargas. Reconozco que he caído en más de una oportunidad por ser fiel a mis convicciones, lo importante fue que he aprendido de esas caídas y de los amigos que he tenido cerca.

Aún recuerdo cuando fui echado de una radio tras más de 4 años de trabajar en ella y de la conducción del informativo del canal de aire a pedido del intendente en enero de 2004. La primera visita que recibí en mi casa fue la del desaparecido edil del Frente Amplio Federico Stalker, quien se solidarizó con nuestra situación.

Alguien que me dio una gran oportunidad de poder volver a trabajar pese a las presiones políticas de entonces fue el director de Mundo FM, Paulino Delsa, quien tratando de comenzar una nueva etapa en su radio, había puesto la mañana bajo la responsabilidad de Juan Rodríguez Cristaldo y su “Revista Hablada”, dejándonos la responsabilidad de encarar las tardes con nuestro “Contacto”.

Ya en abril de 2007 surgió la posibilidad de comenzar a trabajar en EL PUEBLO. De eso ya hace 11 años y acá seguimos.

Desde aquel 1998 pasaron decenas de programas de televisión (con coberturas electorales e incluso de la Guerra del Golfo) y de radio en varias emisoras de la ciudad, siempre acompañados por la extrema generosidad de la gente que ha seguido nuestro derrotero por este digno oficio, y que además desde hace 11 años está junto a nosotros cada semana desde las páginas de EL PUEBLO.

A todos, gracias por tanto apoyo y crítica, que siempre ayuda para seguir creciendo como persona y como profesional. Nuestro compromiso sigue intacto e inamovible, primero siempre el pueblo, solo a él nos debemos.

LEONARDO SILVA