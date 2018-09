LA VERDAD. Por suerte el mundo está lleno de opiniones. Todos opinamos de todo, el problema es cuando además opinamos de todos. Ahí es cuando el pretendido debate que debe existir con total naturalidad en una sociedad se distorsiona. Focalizamos la crítica no en el pensamiento o la idea de alguien sino en ese alguien que tiene un pensamiento o una idea. En ese sentido, los etiquetamientos y los prejuzgamientos sobre las personas o sobre sus ideas, no contribuyen al intercambio de ideas. Por eso debemos retomar el camino de las ideas y debatir sobre ellas.

Está bien que existan tantas ideas como personas opinando sobre un mismo tema porque se sabe que nadie es poseedor de la verdad. La verdad como tal no existe, se trata de una construcción colectiva de la cual debe surgir una síntesis, que si bien tampoco será la verdad, nos acercará bastante más a ella.

***

OPINIONES. No estamos acostumbrados a debatir ideas, nos hemos enfrascado en la destrucción de las ideas de los demás por el mero hecho de poner énfasis en quien esboza esa idea, sea de izquierda o de derecha, intentando imponer un solo pensamiento, sin importar qué piensen los demás.

Si sos de izquierda o de derecha, tu opinión importa porque es en eso en lo que debemos detenernos. En un mundo escaso de ideas y repleto de agravios, que alguien piense es como encontrar una gota de agua en el desierto. De ahí la importancia de comenzar a sumar gotas de todos lados e ir construyendo un gran océano de ideas.

***

EJEMPLO. Esta semana alguien me escribió en privado, donde me acusó de representar un estilo de pensamiento. Fue una linda oportunidad para hablar de esto.

ÉL- “Sos un periodista con la bandera de derecha en la frente tu periodismo no es tendencioso es ultra tendencioso la gente ya sabe en lo que erro el FA hace falta darle y darle informa con parcialidad y neutralidad”.

YO- “Supongo que me pides que informe con ‘imparcialidad’ y neutralidad. Difícil estimado, no creo en la objetividad desde el momento que soy una persona y como tal, soy subjetivo, como también lo eres tú y cualquier otro ser humano. Puedo comprometerme a tratar de ser (obligación de medio no de resultado, al menos permíteme equivocarme como cualquier otro) lo más ecuánime posible a la hora de invitar gente al programa de televisión. Mi mayor esfuerzo es que vaya al menos uno de cada partido, a veces no lo logro, como en el del pasado miércoles, que de 6 invitados, 5 eran del FA y uno, Lucía Minutti, del Partido Nacional. No soy perfecto ni pretendo serlo. Tampoco moneda de oro para que todos me quieran. Eso sí, mi forma de pensar ha sido, es y será con la mayor honestidad intelectual posible. Además, no confío en aquella persona que no se compromete con el dolor humano ni contra las injusticias, sean generadas tanto desde la izquierda como de la derecha. No me considero un tipo de derecha, pero no importa lo que yo sienta sino como me vean. Me han llamado facho en gobiernos de izquierda y tupa en gobiernos de derecha en Salto, así que no me molesta porque no creo en los etiquetamientos, pero que los hay, los hay. Te mando un abrazo y quedo a tus órdenes”.

ÉL- “Me encantó que me respondieras. Tengo 40 años y desde que voto siempre voté a la izquierda, porque crecí bajos los efectos de la post dictadura, viví gobiernos blancos y colorados sin tener noción de que hacían bien o mal solo guiándome por los comentarios de los adultos, ya de grande vi una izquierda que si generó cambios y también muchos… muchos errores, pero nos olvidamos de blancos y colorados? Realmente, ¿por qué dejaron de ser gobierno en este país? Porque el Partido Colorado está a la altura de un Partido de la Gente con Novick que está más preocupado en sus redes sociales e imagen. Me gustaría sentarme en su programa y debatir de él así estamos. Un abrazo”

YO- “Es lo que nos está faltando a los uruguayos, debatir ideas. A eso apuesto, sumado a que prefiero la diversidad de ideas que al pensamiento único. Debatir sobre personas es un error en el que hemos caído todos. Apostemos, sin prejuicios a las ideas. Abrazo”

ÉL- “Otro para ti”.

LEONARDO SILVA